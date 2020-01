Trélissac – OM : Les titulaires marseillais probables

L’Olympique de Marseille se déplace à Limoges ce dimanche pour y affronter le Trélissac Football Club. Avec quels joueurs ?

André Villas-Boas a fait des choix forts pour ce match en se passant volontairement de Jordan Amavi et Boubacar Kamara, sous le coup d’une suspension à Rennes en cas de carton jaune, et en ne prenant aucun risque avec Steve Mandanda et Morgan Sanson, qui reviennent tout doucement de blessures.

lE GROUPE

Gardiens :

Pelé, Dia, Simon

Défenseurs :

Caleta-Car, Abdallah, Alvaro, Sakai, Nkounkou, Sarr, Perrin

Milieux :

Strootman, Rongier, Lopez, Chabrolle, Khaoui

Attaquants :

Benedetto, Germain, Payet, Radonjic, Aké

Le groupe retenu par André Villas-Boas pour affronter le Trélissac FC en 32ème de @coupedefrance 🔵⚪️ pic.twitter.com/LQs4GAwjK3 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 4, 2020





L’entraîneur portugais a expliqué en conférence de presse hésiter entre le turn-over pour ce match et redonner du rythme à ses titulaires, il ne devrait donc pas proposer une équipe complètement expérimentale. Certains joueurs sortis du onze récemment devraient retrouver du temps de jeu (Maxime Lopez, Valère Germain) quand certains jeunes pourront sans doute grappiller de précieuses minutes en pro.

La compo probable de l’OM

Pelé

Sarr – Alvaro – Caleta-Car – Sakai

Strootman

Rongier – Lopez

Radonjic – Germain – Payet