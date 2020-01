Trémoulinas explique comment l’OM pourrait réussir son mercato

Alors que l’Olympique de Marseille ne devrait pas recruter lors de ce mercato hivernal, Benoît Trémoulinas affirme qu’il faudrait surtout ne pas perdre de joueurs.

L’Olympique de Marseille est en bonne voie pour la course au podium. André Villas-Boas l’a affirmé plus d’une fois en conférence de presse : la Ligue des Champions est un objectif pour lui et ses joueurs.

AVB a la confiance des joueurs — TREMOULINAS

C’est pourquoi le coach portugais ne voudrait pas que son président vende des joueurs, bien que le club soit en difficulté financière. Après les tensions entre JHE et AVB à la suite de la nomination de Paul Aldridge, le calme semble être revenu à Marseille. Le coach devrait conserver son effectif…Selon Benoît Trémoulinas, ancien joueur de Ligue 1, c’est comme ça que l’OM pourrait réussir son mercato.

« Ne pas perdre de joueurs, ce serait un mercato quasiment réussi. Ils vont garder l’ossature de ce qu’a mis en place Villas-Boas. Il a la confiance des joueurs et ses méthodes sont reconnues. Tous les joueurs sont unanimes sur leur entraîneur. Après, si on veut plus, il faudrait un arrière gauche et un attaquant »

Benoît Trémoulinas – Source : La Chaîne L’Equipe