Trois absents importants à Lens (dont le coach Still) face à l’OM !

Après la trêve internationale, l’Olympique de Marseille (OM) se prépare à une série de matchs difficiles dans les semaines à venir. Le calendrier des Olympiens sera particulièrement chargé avec des rencontres face au RC Lens, l’AS Monaco et le LOSC jusqu’à la mi-décembre. Le premier de ces duels se déroulera le 23 novembre prochain au Stade Bollaert, avec un déplacement crucial pour les hommes de Roberto De Zerbi.

Pour ce match important, le RC Lens sera privé de son entraîneur Will Still, suspendu pour cette rencontre. En plus de cette absence sur le banc, les Sang et Or devront également se passer de deux défenseurs majeurs : Abdukodir Khusanov et Jonathan Gradit. Le défenseur central Khusanov a été exclu lors du dernier match de son équipe contre le PSG, tandis que Gradit, quant à lui, a écopé d’un troisième carton jaune en moins de dix matchs, ce qui le rend inéligible pour cette rencontre.

A lire aussi : Concurrents OM : Monaco et Lille confirment, un cadre de l’OL sur le départ et les 3 priorités du PSG

Abdukodir Khusanov et Jonathan Gradit suspendus

Malgré ces absences, le RC Lens reste une équipe solide et redoutable, qui pourrait mettre à l’épreuve la défense marseillaise. Pour l’OM, ce déplacement à Bollaert représente une opportunité importante d’engranger des points précieux en vue du classement de Ligue 1. Avec des adversaires de poids comme Monaco et Lille dans les prochaines semaines, chaque match sera décisif pour les Marseillais qui viseront un maintien dans le haut du tableau.



Ainsi, cette rencontre face au RC Lens, bien qu’elle semble favorable à l’OM en raison des nombreuses absences de l’équipe lensoise, s’annonce comme un test de taille pour les Phocéens, qui devront rester concentrés et solidaires pour espérer décrocher une victoire cruciale.