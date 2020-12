Trois absents offensifs importants pour Angers face à l’OM !

L’OM va affronter Angers ce mercredi à 21h, dernier match de l’année 2020 comptant pour la 17e journée de Ligue 1. André Villas-Boas doit faire sans Amavi ni Sanson blessés. Une incertitude existe toujours concernant Pape Gueye qui pourrait être suspendu. Du côté du SCO, trois éléments offensifs sont d’ores et déjà absents…

Alors que Nagatomo et Gueye (s’il n’est pas suspendu) devraient être titularisés pour pallier les absences sur blessure d’Amavi et Sanson (voir la déclaration d’AVB ci-dessous), le SCO doit aussi faire avec des absents. En effet, comme l’explique la Provence, Stéphane Moulin devra faire sans ses milieux offensifs Fulgini ni Thioub, toujours blessés. De plus, l’attaquant Rachid Alioui est « gravement malade ». Son coach avait annoncé la terrible nouvelle vendredi dernier dans des propos relayés par Ouest France : « Il est gravement malade de nouveau. Je m’arrête là, car le secret médical m’interdit d’en dire plus ».

Incertitude pour Gueye, Sanson et Amavi forfaits…

« On va attendre la décision de la CNOSF, on devrait l’avoir aujourd’hui ou demain. Si il est suspendu il restera à Marseille. Rongier c’est dur pour lui mais il est prêt et va jouer. Sanson continue sa récupération, j’espère les avoir avec Amavi pour le trophée des Champions. Pas avant ça va être compliqué! » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (21/12/2020)

