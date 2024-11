Trois blessés face à Lens, Rabiot valide Pogba et le message de De Zerbi aux talents Greenwood, Wahi, Koné… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi :

Trois blessés face à Lens

L’Olympique de Marseille se déplace à Lens ce samedi 23 novembre 2024 au stade Bollaert-Delelis pour la 12e journée de Ligue 1. Roberto De Zerbi va devoir faire avec 3 blessés en plus de Moumbagna, Carboni et Blanco…

En effet, le coach italien de l’OM va devoir faire avec 3 forfaits supplémentaires pour le déplacement de demain à Lens. En effet, le défenseur Cornélius (côtes), mais aussi Harit (mollet) et Lirola (cuisse) ne seront pas aptes pour cette rencontre. Avant la trêve internationale, l’OM a connu une soirée cauchemardesque en s’inclinant lourdement face à Auxerre (1-3) au stade Vélodrome. Cette défaite, qui a mis un gros coup au moral des marseillais et de son entraineur Roberto De Zerbi. Les Marseillais, actuellement troisièmes avec trois points d’avance sur le RC Lens, doivent impérativement réagir pour ne pas se laisser distancer dans la lutte pour les places européennes. Le déplacement à Bollaert s’annonce comme un défi de taille face à un concurrent direct dans un stade où il est toujours difficile de briller.

Roberto De Zerbi devrait titulariser Kondogbia dans l’axe de la défense centrale, Koné au milieu…

A lire aussi : Mercato : POGBA à l’OM ? Une bonne idée ?

Le onze de l’OM probable :

Le onze de départ Probable : Rulli – Murrilo, Balerdi (cap), Kondogbia, Merlin – Rabiot, Hojbjerg, Koné – Greenwood, Rowe, Wahi

A lire aussi : Riolo donne le minimum de points que l’OM doit prendre contre Lens, Monaco, ASSE, et Lille (« ce serait déjà pas mal »)

Rabiot conseille à Pogba de venir à l’OM

Avant le déplacement à Lens ce samedi, l’OM a organisé la traditionnelle conférence de presse d’avant match. Adrien Rabiot, auteur d’un doublé avec l’Equipe de France face l’Italie, a été interrogé sur la possibilité de voir Pal Pogba venir à l’OM.

Le milieu de terrain Adrien Rabiot a été interrogé sur ce qu’il dirait à Paul Pogba s’il était intéressé par l’OM. « Oui, je conseillerai à Paul Pogba de venir à l’OM, si il retrouve toutes ses capacités physiques, c’est un top joueur. Cela va être compliqué tout de suite de retrouver un niveau élevé. Je suis venu car je crois en ce projet là avec un super coach. »

#Rabiot : « Oui, je conseillerai à Paul Pogba de venir à l’OM, si il retrouve toutes ses capacités physiques, c’est un top joueur. Cela va être compliqué tout de suite de retrouver un niveau élevé. Je suis venu car je crois en ce projet là avec un super coach. Si Pogba est… pic.twitter.com/sRdhYz2Ucm — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 22, 2024

De Zerbi veut voir le talents de ses jeunes en match !

Avant le déplacement à Lens ce samedi, l’OM a organisé la traditionnelle conférence de presse d’avant match. Roberto De Zerbi a été interrogé sur le niveau d’Ismaël Koné, il en a profité pour faire passer un message aux jeunes joueurs talentueux de l’équipe comme Wahi, Koné, Greenwood ou Rowe…

Le coach italien de l’OM a été interrogé sur les capacité de son milieu canadien Ismaël Koné. Il en a profité pour motiver tous ses jeunes joueurs talentueux à se lâcher plus lors des matches et montrer toutes leurs qualités. « Ismaël Koné ? Il a un potentiel énorme, un des meilleurs de la L1. Il a eu des problèmes physiques, il doit connaitre ce championnat, il peut faire mieux. Il a peu exploité ses capacités, il faut qu’il ait un déclic mental sinon le potentiel ne sert à rien. Il y a d’autres joueurs capables de faire de super choses à l’entrainement et moins en match. Koné, Brassier, Wahi, Rowe même Greenwood et Balerdi doivent mieux exploiter leurs qualités… »

Il faut qu’il ait un déclic mental sinon le potentiel ne sert à rien