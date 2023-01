Troyes – OM: Le onze marseillais avec Guendouzi !

A 21h00, l’Olympique de Marseille affronte Troyes pour le compte de la 18e journée de championnat. Voici le onze aligné par le coach croate de l’OM Igor Tudor.

L’OM reste sur une série de 5 victoire consécutives en L1 et Coupe de France. Igor Tudor doit faire avec plusieurs absents dans son groupe, en effet Bailly et Tavares sont suspendus, Payet est forfait (cheville) tout comme Harit (genou). Un doute existe concernant Clauss qui pourrait être disponible. La recrue Malinovskyi est qualifiée pour cette rencontre et enfin, Gigot fait son retour.

Pau Lopez retrouve son poste de titulaire après l’intermède de Blanco en Coupe de France. La défense est composé de Mbemba, Balerdi et Gigot. Kolasinac et Kaboré occupent les côtés, alors que l’habituel duo Veretout / Rongier est aligné au milieu. Devant, Guendouzi retrouve son rôle de milieu offensif accompagné par Under et Sanchez.

Le onze face à Troyes :

Lopez

Mbemba Gigot Balerdi

Kaboré Rongier Veretout Kolasinac

Under Guendouzi

Sanchez

𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢𝗢𝗢 ⚔️💥 Vous l’avez demandé, voici le XI aligné par coach Tudor pour défier Troyes 👊 #ESTACOM pic.twitter.com/yeavciTRNp — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 11, 2023

Ce sera un match dur mais on veut continuer sur cette lancée

« Hier ils ont joué avec l’équipe B, ils veulent avoir tous les titulaires à disposition contre l’OM. Ce sera un match dur mais on veut continuer sur cette lancée. (…) Ruslan était un objectif l’été dernier. J’espère que ça va vite se finaliser. C’est un joueur de qualité dans les 30 derniers mètres, il a un bon pied et une bonne qualité de jeu. Pour le reste, on verra si c’est un attaquant ou un soutien offensif. (…) J’espère qu’Eric Bailly ne prendra pas une grosse sanction car ce n’était pas un geste volontaire. Pour le reste, on peut remplacer les autres postes sans problème. Samuel Gigot s’entraîne avec nous depuis un moment, pour Jonathan, on va voir. Dimitri ne sera pas là mercredi (cheville). » Igor Tudor – source : Conférence de presse (09/01/2023)