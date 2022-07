Tudor arrive, un buteur pisté et le message de Longoria… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi: Igor Tudor va remplacer Sampaoli, un attaquant pisté, et le coup de pression de Longoria.

OM Mercato: Igor Tudor attendu lundi à Marseille !

Comme annoncé par nos soins en exclusivité, Igor Tudor devrait bien être le futur coach de l’OM la saison prochaine. Pour le journaliste espagnol Gerard Romero, son arrivée serait bouclé…

Selon nos informations, le coach croate a trouvé un accord avec Pablo Longoria et est attendu ce lundi à Marseille. Cette dernière vient d’être confirmée par le journaliste espagnol Gerard Romero, qui précise que le technicien signera un bail de deux ans avec l’Olympique de Marseille. Il sera à la tête du groupe dès lundi après-midi…

☎️El OM sigue intentando pescar en el Barça. 🛫🛬La marcha de Sampaoli se completa con la llegada del Igor Tudor. ⚽️El croata el lunes por la tarde ya estará con el equipo en Marsella. 🤝Firmará per 2 temporadas. Todo cerrado#mercato pic.twitter.com/eKraVls8qi — Gerard Romero (@gerardromero) July 2, 2022

Mercato OM : L’OM prêt à doubler Lyon sur ce buteur chilien ?

Comme annoncé il y a quelques jours par CalcioMercato, l’OM serait intéressé par Ben Brereton Diaz, mais ne serait pas les seuls prétendants aujourd’hui en plus de Francfort, Lyon et Marseille, c’est la Salernitana qui se lance dans la course selon il Corriere dello Sport.

Si les deux clubs français semblent être les plus intéressés par la piste menant au chilien, la présence de Francfort et de la Salernitana risque de faire monter les enchères. L’attaquant de Blackburn, auteur de 22 buts en 38 rencontres, plairait énormément à Jorge Sampaoli qui serait prêt à doubler Lyon dans ce dossier. Mais il faudra d’abord dégraisser, en effet l’OM dispose déjà de trois attaquants avec Milik, Bakambu et Dieng, voire quatre avec le jeune Ruiz qui revient de son prêt au Pays-Bas. Pour Lyon, qui vient de recruter Alexandre Lacazette, le problème est le même, il faudra vendre avant de chercher un nouvel attaquant.

Brereton s’est fait remarquer !

Un chèque de 15M€ devrait permettre de recruter Brereton Diaz selon la presse britannique. Une somme quand même importante pour le joueur de 23 ans qui dépendra des ventes et des départs à ce poste. Et une participation en Ligue des Champions pourrait être vu d’un bon œil à quelques mois de la Coupe du Monde pour l’international chilien.

L’OM est intéressé par l’attaquant Chilien Ben Brereton Díaz (23 ans). Son contrat avec les anglais se termine en juin 2023. 36 matchs en Championship : 22 buts et 3 passes décisives.#TeamOM #MercatOM https://t.co/N3t7NvPv7a — Fabien (@Beye13) June 30, 2022

Mercato OM: Longoria envoie un message fort aux joueurs en fin de contrat

Ces dernières années, l’OM a pris l’habitude de voir partir ses meilleurs joueurs gratuitement. Thauvin, Kamara, ou encore Gignac et Ayew pour remonter un peu plus loin. Cette fois-ci, Pablo Longoria veut arrêter avec cette façon de faire, comme il l’a annoncé ce vendredi en conférence de presse…

L’épisode Kamara a quelque peu agacer le président de l‘OM Pablo Longoria en interne, qui ne souhaite plus revivre ce genre de situation. Présent ce vendredi en conférence de presse suite au départ de Jorge Sampaoli, le président espagnol a prévenu les éléments en fin de contrat, qui sont Caleta-Car, Kevin Strootman ou encore Radonjic. Concernant le premier cité, des clubs anglais seraient venus aux renseignements, mais pour les deux autres, cela va être difficile de s’en débarrasser…

Aucun joueur en fin de contrat ne devra rester dans l’effectif de manière intentionnelle– Longoria

La mission ne sera pas simple pour réussir a vendre Radonjic et Strootman, sachant que les deux hommes reviennent de prêt non concluants. Une résiliation de contrat pour le Néerlandais pourrait être une solution, lui qui ne s’est jamais imposé à l’OM…

« Cette saison, aucun joueur en fin de contrat ne devra rester dans l’effectif de manière intentionnelle. » Pablo Longoria— Source: Conférence de presse (01/07/22)