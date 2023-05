Tudor tendance départ, Haise surveillé par Longoria et un crack chilien suivi… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce lundi : Tudor plutôt sur le départ, Haise candidat potentiel et le jeune Osorio cible de Longoria ?

Tudor proche d’un départ ?

L’OM s’est incliné 1-2 face à Brest ce samedi soir à l’occasion de la 37e journée. Une défaite de plus à domicile même si cela ne change rien au classement. La question qui se pose concerne l’avenir de Tudor et la tendance d’un départ semble se confirmer !

En effet, alors que la presse italienne insiste sur le probable départ à venir de Tudor, RMC affirmait ce dimanche que le coach « qui se sent parfois mal aimé au sein du secteur sportif et dont le caractère et les méthodes ont parfois froissé certains joueurs, n’affiche pas une envie folle de poursuivre son aventure marseillaise. » Alors que la direction affiche son envie de faire une seconde saison (termes de son contrat) avec lui, une réunion devrait intervenir cette semaine.

🔵 Aucune décision définitive ne serait prise, mais l’avenir d’Igor Tudor sur le banc de l’OM est très incertain. La tendance irait même dans le sens d’un départ du technicien croate. Les prochains jours seront décisifs.https://t.co/jPi3rd4llp — RMC Sport (@RMCsport) May 28, 2023

Pas de plan B activé ?

RMC affirme aussi que « les dirigeants marseillais, qui promettent que la relation reste très bonne avec Tudor, n’auraient pas encore activé de piste en cas de départ du Croate. »

Après la défaite face a LOSC, en direct sur France Bleu Provence, le journaliste Bruno Blanzat avait déjà laissé entendre que le coach Igor Tudor pourrait quitter l’OM cet été, cela serait la tendance actuelle.

▶️▶️ Tudor ne devrait pas continuer à l’OM la saison prochaine ! – @brunoblanzat sur France Bleu Provence –#TeamOM #LOSCOM ◀️◀️ pic.twitter.com/0m8lqhseKf — Fanatic0M (@Fanatic0M) May 20, 2023

Le coach Tudor était déçu en conférence de presse après cette défaite à Lille: « On est tristes parce qu’on voulait gagner. On a eu les opportunités, ils en ont eu. Ils ont mis un but de plus. Le match était intéressant, ils ont bien préparés le match. Il nous a manqué quelque chose devant. »

Haise pas sûr de rester à Lens

Alors que l’avenir d’Igor Tudor à Marseille reste flou, même si le coach croate n’a pas annoncé son départ et qu’il dispose encore d’un an de contrat, Pablo Longoria surveillerait avec attention la situation de Franck Haise !

Tout juste honoré du coach de la saison, Franck Haise va-t-il changer de club cet été ? Selon l’Equipe de ce lundi, « Monaco apprécie son profil de bâtisseur, alors que Marseille garde un œil sur sa situation. Mais Haise n’a jamais caché en privé qu’il était très attiré par une expérience en Premier League. Certains clubs se sont renseignés ces dernières semaines. » L’intéressé veut clairement des garanties en termes d’effectif afin de pouvoir figurer en Ligue des Champions avec Lens.

HAISE OF THE TIGER 🐯 Quelle saison pour le @RCLens et Franck Haise ! Une qualification assurée en Ligue des champions et une campagne record pour le club ! Félicitations à Franck qui remporte le Trophée de Meilleur Entraîneur de @Ligue1UberEats ! #TropheesUNFP pic.twitter.com/vEvo650xim — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 28, 2023

Le PSG ne m’a pas contacté

Franck Haise a évoqué son avenir en conférence de presse samedi, « on a prévu de se rencontrer avec la direction la semaine prochaine. Je vais me donner quelques jours de réflexion pour goûter ce beau moment. Et une décision rapide sera prise. Je n’ai pas dit que cela s’arrêterait. Il peut y avoir des sollicitations. Il y en a déjà. Je suis très heureux dans ce club. Le PSG ne m’a pas contacté. Je n’en dirai pas plus. »

« Le PSG ne m’a pas contacté » https://t.co/6fraQv6hA2 — RMC Sport (@RMCsport) May 28, 2023

Haise veut des garanties concernant son effectif aussi bien sur les recrues que sur la conservation de ses cadres. « Je ne peux pas partir (dans cette compétition) avec cinq joueurs de mon noyau dur qui partent. Sinon, on aura fait le maximum, et voilà. Je veux évidemment, et mes dirigeants le savent et le veulent aussi, avoir une équipe qui est très compétitive. Cela passe par certains actes. » Est ce que l’OM peut activer ce dossier si Tudor décide de retourner en Italie ?

Longoria vise Osorio ?

La saison de l’OM n’est pas encore terminée, car il reste un dernier match à jouer à Ajaccio. Cependant, il n’y a plus d’enjeux sportif et tout le monde se concentre sur l’avenir de Tudor et sur le mercato à venir.

L’OM devrait encore changer de visage cet été. Si Igor Tudor laisse encore planer le doute sur son avenir à Marseille, plusieurs joueurs vont partir. Bailly, Tavares, Blanco ou encore Kaboré ne vont pas rester au delà de leur prêt. Sanchez et Kolasinac discutent autour d’une prolongation, l’avenir de Payet est flou à un an de la fin de son contrat. D’autres éléments, comme Guendouzi, Balerdi ou encore Under pourraient être transférés. Dans le même temps, Pablo Longoria a comme d’habitude énormément de joueurs dans son viseur.

Selon le média Minuto D, Dario Osorio serait ciblé par l’OM. Ce jeune joueur de 19 ans est un ailier dribbleur qui joue dans le grand club chilien de d’Universidad de Chile. Le joueur a déjà été sélectionné avec le Chili, il est considéré comme un des plus gros talent de la nouvelle génération dans le pays. Mais l’OM a de la concurrence dans ce dossier, en effet, Leicester (qui vient d’être relégué en seconde Championship) aurait déjà fait une offre à hauteur de 7M€. L’Ajax serait aussi dans le coup comme les club italiens de La Roma, l’AC Milan, ou encore de la Lazio. Ce dossier est-il lié à la prolongation d’Alexis Sanchez ? Selon le premiers retours d’Amérique du Sud, Osorio n’aurait pas le même agent que l’attaquant de l’OM (Fernando Felicevich), il travaille, sauf changement de dernière minute, avec Unosports Limitada.

Cela coutera deux à trois fois moins cher qu’un Argentin

Un agent sud-américain et qui connait bien le marché chilien nous a confié, « oui c’est un jeune talent, ça c’est sûr. Mais il est encore très jeune et cela peut ressembler à un joker de luxe ou un investissement pour du plus long terme. » Ce dernier nous précise, « c’est un international qui est passé par les U20, maintenant les Espoirs avec même quelques apparitions avec les A. C’est la nouvelle génération du Chili, c’est un ailier gaucher, assez grand (1m84). L’avantage de ce championnat c’est que le prix des transferts sont bien onéreux qu’en Argentine ou au Brésil. Cela coutera deux à trois fois moins cher qu’un Argentin. C’est un dribbleur, un bon passeur et centreur. »