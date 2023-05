Tudor va partir ? Un international brésilien visé et la fête des 30 ans… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Tudor sur le départ ? Un solide milieu de terrain brésilien visé par l’OM ? Et enfin la grosse fête pour les 30 ans de la victoire en Ligue des Champions !

Tudor a décidé de quitter l’OM ?

Selon Sportitalia, malgré ses déclaration en conférence de presse hier (voir ci-dessous), Igor Tudor a décidé de quitter Marseille. Le média estime que les chances de voir le coach encore sur le banc marseillais la saison prochaine sont très minces.

ESCLUSIVA – Marsiglia, Tudor sempre più lontano al di là delle ultime dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa ‼️ CLICCA QUI⤵️https://t.co/QyMPEFHksf pic.twitter.com/TwWl3PhSBD — Sportitalia (@tvdellosport) May 25, 2023



Interrogé sur son avenir hier en conférence de presse, Igor Tudor n’a pas voulu donner de réponse mais a donné des indices. « Mon avenir ? Ce sont des questions internes qu’on verra avec les dirigeants. Peut-être qu’on aura un échange la semaine prochaine. » L’entraineur a tenu à préciser qu’il avait vraiment une relation de confiance avec sa direction. « On a un rapport sincère, une belle relation avec eux. Honnêtement, je pense ne jamais avoir eu ce genre de rapports dans les clubs où j’étais avant. Sur les choses que je dois gérer, j’ai toujours un soutien à 100%. Ils croient en ce que je fais. Ce sont des dirigeants de haut niveau. On verra peut-être la semaine prochaine ».

Longoria vise Walace ?

En effet, selon la journaliste brésilienne Raisa Simplicio, l’OM aurait dans son viseur Walace. Ce milieu de terrain de 28 ans évolue en Italie, à l’Udinese. Le milieu de terrain qui compte 5 sélections avec le brésil aurait été recommandé par Igor Tudor. Le coach de l’OM l’avait eu sous ses ordres quelques mois en 2019 quand il entrainé l’Udinese. Passé par la Bundesliga, Walace a le profil pour évoluer dans le milieu à deux proposé par le Croate. Cependant, il dispose d’un contrat long jusqu’en 2026. Recruté pour 6M€ il y a 4 ans, sa cote n’a pas beaucoup évoluée selon trabsfermarkt.

Destaque da Udinese, Walace entrou na mira do Olympique de Marseille como indicação de Igor Tudor, técnico com quem trabalhou no clube italiano. O volante está valorizado e também recebeu consultas de clubes maiores na Itália. O Palmeiras, como trouxemos na GOAL, também avalia… pic.twitter.com/u8S0SvP0cA — Raisa Simplicio (@simpraisa) May 25, 2023

Raisa Simplicio a tweeté : « Remarquable avec l’Udinese, Walace a été ciblé par l’Olympique de Marseille sur recommandation d’Igor Tudor, l’entraîneur avec qui il a travaillé au club italien. Le milieu de terrain est apprécié et a également reçu des demandes de plus grands clubs italiens. Palmeiras pourrait également retenter sa chance… »

Diffusion du match, fumis en folie !

L’Olympique de Marseille est et restera à jamais le premier club français à avoir remporté une Ligue des Champions. Cela fait 30 ans que cet évènement a marqué la vie des supporters de l’OM. Plus précisément, cela fait 30 ans ce vendredi 26 mai 2023. La fête va être grande à Marseille !

La ville propose plusieurs gros rendez-vous aujourd’hui. Elle avait annoncé son programme dans un communiqué il y a quelques jours : « A 20h00, la fameuse finale contre le Milan AC du 26 mai 1993 sera rediffusée sur grand écran sur l’esplanade Bargemon, afin de revivre tous ensemble ce moment historique pour notre ville, si cher aux Marseillaises et aux Marseillais. Pour ce grand moment de partage, l’esplanade sera aménagée pour cet événement avec des animations musicales et sportives ainsi que des foodtrucks et des espaces de restauration ».

De plus les supporters marseillais ont prévu un énorme craquage de fumigènes une fois que la nuit sera bien tombée, plus de 8000 !

26 mai 1993 🏆 2023

Rendez-vous ce soir🔵⚪️

🕧 18h

📍Hôtel de Villepic.twitter.com/YTqsNr5CVo — Ville de Marseille (@marseille) May 26, 2023

Il était juste que cette magnifique journée ensoleillée d’anniversaire du 26 mai 1993 débute par un hommage à celui qui nous a emmenés au firmament. #OM #AJamaisNotreBoss #AJamaisLesPremiers 🔵⚪️⭐️ pic.twitter.com/5VglIFhN7R — VieilleGardeCU84 (@VGCU84) May 26, 2023

💬 « On était programmés pour aller la gagner » Éric Di Meco, ancien joueur de l’OM, met la Ligue des Champions de 1993 « tout en haut » dans le panthéon de ses trophées pic.twitter.com/GyDzFxZB4I — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) May 25, 2023

À JAMAIS LES PREMIERS 💙 🔥 Demain, nous fêtons les 30 ans de la victoire de l’OM en Ligue des champions !

Pour l’occasion, voici notre Une de demain, une reproduction de la Une historique du Provençal ⤵#OM #TeamOM #OlympiquedeMarseille #Football pic.twitter.com/l3afdaJQAr — La Provence OM (@OMLaProvence) May 25, 2023

Mon titre préféré, c’est le doublé de 89 — DI MECO

Forcément, pour tous les joueurs qui ont vécu une victoire en Ligue des Champions, cela reste un souvenir incroyable… Mais ce n’est pas le préféré d’Eric Di Meco à l’OM.

« Je suis obligé de parler de 93… C’est glorieux. Ce que je fais aujourd’hui, de bosser dans les médias, c’est grâce à ça. Ce titre apporte de la reconnaisse. Mais moi, le titre préféré, le truc qui m’a marqué, c’est le doublé de 89. On n’avait pas la pression de Tapie qui nous mettait la pression pour la Ligue des Champions. C’était de l’insouciance, une vraie équipe de copain.J’ai souvenir que l’équipe marchait bien, à l’entraînement, Gérard jetait un ballon, on faisait une opposition. C’était la récréation ! » Eric Di Meco – Source : Football Club de Marseille