TV : Bonne nouvelle pour les supporters, l’OM diffusé en clair !

Exceptionnellement, pour le compte de la 37ème journée de Ligue 1 qui, comme tous les ans, sera proposée en multiplex, Canal+ aurait décidé de diffusé la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le SCO d’Angers en clair sur C8.

Si Canal+ a récupéré l’intégralité des droits de la Ligue 1 Uber Eats depuis l’échec cuisant de Médiapro, la chaîne cryptée ne semblerait plus être intéressé par les « petites affiches » du championnat. En effet, selon l’Equipe, les dirigeants de la numéro 4 ne voudrait conserver que les gros chocs de Ligue 1 car les matchs moins attrayants représentent une audience trop faible.

OM-ANGERS EN CLAIR SUR C8?

A LIRE: OM : « Le problème de Payet c’est que ça ne dure jamais… »

Cependant, Canal+ a préparé une surprise qui devrait satisfaire plus d’un supporter. En effet, lors de la 37ème journée, Marseille recevra Angers dans un match certainement décisif dans la course à l’Europe pour les joueurs de Sampaoli. La chaine satellite du groupe Canal vient de confirmer, la rencontre sera diffusée sur C8. Le match sera donc disponible en intégralité et en clair pendant que les autres équipes de Ligue 1 seront en multiplex le dimanche à 21h !