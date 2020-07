TV : Des matches aujourd’hui en direct avec Bielsa, Ocampos, Ribéry…

Si la Ligue 1 2019/2020 s’est finalement clôturée en Mars des suites de la pandémie de Coronavirus qui a frappée la France, d’autres pays ont repris le football depuis plusieurs semaines. De quoi se faire un bel après-midi de football en ce dimanche 12 juillet…

Marcelo Bielsa n’est plus très loin de faire remonter Leeds United en Premier League mais… attention car derrière ça carbure ! Notamment Brentford et Saïd Benrhama, intenable en cette fin de saison.

Benrhama Banger to make it 3-1 to Brentford pic.twitter.com/65nDC6rIVu

— 19 🏆 (@bakiavelli) July 11, 2020