Twitch : Pourquoi l’OM a diffusé ses matchs sur cette plateforme?

Les deux premiers matchs amicaux de l’Olympique de Marseille ont été diffusés sur la plateforme de streaming, Twitch. Dans un entretien accordé à So Foot, Hervé Philippe, responsable du marketing à l’OM, a expliqué pourquoi avoir utilisé ce diffuseur.

Traditionnellement, les matchs amicaux de l’Olympique de Marseille n’étaient pas diffusés ou parfois présentés par Canal +. Cette année, le club a décidé d’innover en proposant ses matchs sur une plateforme inutilisée par les clubs français : Twitch.

Nous avons l’ambition de nous connecter à notre communauté jeune et connecté — OM

En plein essor, ce diffuseur qui accueille principalement des gamers a signé un partenariat avec l’Olympique de Marseille pour ses deux premiers matchs amicaux. So Foot s’est demandé si, à terme, Twitch pouvait concurrencer la télévision au niveau sportif.

« Les résultats ont été très impressionnants, je crois que personne ne s’attendait à un tel résultat. Ni nous, ni Twitch. Ils confirment la popularité de notre club, et la puissance de la communauté OM sur les réseaux sociaux. Cela faisait un moment que nous voulions nous lancer sur Twitch, et le COVID est passé par là. Je crois qu’il existait un intérêt mutuel avec Twitch, pour à la fois lancer une chaîne de l’OM et tester la diffusion d’un match de football en France pour la première fois. Nous avons depuis plusieurs années l’ambition de nous connecter à notre très large communauté présente sur les réseaux sociaux, à un public toujours plus jeune et connecté »

Hervé Philippe ( responsable du marketing à l’Olympique de Marseille) – Source : So Foot

