U19 : Grosse déception pour les minots !

Vainqueur de la dernière édition de la Coupe Gambardella après un magnifique parcours la saison passée, les « minots » de l’OM sont tombés de haut aujourd’hui…

Après s’être joliment défait de l’AS Cannes il y a un peu moins d’un mois à l’occasion de leur entrée en lice dans la compétition (1-4), les hommes de Christian Bracconi se sont fait surprendre hier par les « pitchouns » du TFC dans un match qu’ils semblaient pourtant maîtriser…

2-0 au bout de 20 minutes…

Les hommes du technicien de 64 ans ont pourtant parfaitement entamé ce match à l’OM Campus en menant 2-0 après seulement 20 minutes de jeu grâce à des réalisations du jeune Adam Nosel (17e) et à un but contre son camp du toulousain, Alexis Vossah (19e). Cependant, le TFC est revenu avec de bien meilleures intentions au retour des vestiaires et a totalement inversé le cours de la rencontre sur un doublé d’Enzo Fatty (52,57e) et une réalisation du jeune Aël Belangote (75e). Malgré une égalisation en toute fin de match d’Hugo Lamare El Kadmiri, les jeunes olympiens ont fini par s’incliner après la séance de tirs au but (2-4 aux t.a.b).

L’#OM, tenant du titre, est éliminé en 32èmes de finale de la Coupe Gambardella par Toulouse 4 tab à 2 (3-3 durant le temps réglementaire).#TeamOM@StatsOmp @Mode55489648@ici_provence pic.twitter.com/qbafDuf0eB — Bruno Blanzat (@brunoblanzat) January 12, 2025

Une grosse déception pour les jeunes « minots » qui quittent donc la compétition prématurément après seulement 2 petits matchs…

