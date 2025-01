Un renfort défensif en provenance de Lens ?, Un nouveau point de chute pour cet éternel espoir et Un ancien olympien croit toujours au titre… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche :

Un nouveau renfort défensif en provenance de Lens ?

L’OM voulait recruter un défenseur central cet hiver et a réussi à le faire avec l’arrivée de Luiz Felipe Ramos il y a quelques jours. Cependant, selon les informations de TéléFoot, le club phocéen aurait un autre défenseur axial dans son viseur…

Alors que le mercato hivernal bat son plein et que l’Olympique de Marseille a déjà réussi à recruter le défenseur central international italien, Luiz Felipe Ramos (1 sélection), TéléFoot nous apprend que Pablo Longoria et Medhi Benatia penseraient au défenseur central autrichien de Lens, Danso !

En cas de départ dans le secteur défensif…

Le journaliste de TéléFoot Saber Desfarges évoque en effet que l’OM ferait partie des clubs qui apprécieraient le profil du défenseur central lensois. Cependant, il évoque que les lensois, après le départ quasi-officiel de Khusanov à Manchester City, souhaiteraient conserver l’autrichien et également que l’OM n’envisagerait de recruter à ce poste uniquement en cas de départ dans ce secteur.

Un potentiel départ dans ce secteur qui concernerait l’ancien brestois, Lillian Brassier, qui serait toujours dans le viseur du Stade Rennais, adversaire de l’OM hier soir…

Affaire à suivre…

Enfin un point de chute pour cet éternel espoir ?

Il y a quelques jours, l’OM a enregistré sa première arrivée du mercato hivernal avec la signature du défenseur italo-brésilien Luiz Felipe et s’apprêterait désormais à enfin s’activer dans le sens des départs avec un éternel espoir qui devrait faire ses valises durant le mois de janvier…

Cet éternel espoir n’est autre que François-Régis Mughe qui, selon les informations de L’Équipe, serait pisté par le club belge de Molenbeek.

Une valeur de 500 000 euros…

Après un prêt raté l’année dernière du côté de la Ligue 2 et de Dunkerque où il n’aura joué que 5 petits matchs, l’OM avait déjà essayé de trouver une porte de sortie au joueur formé au club l’été dernier, sans succès. Le jeune Camerounais de 20 ans pourrait donc, cette fois-ci, bel et bien quitter l’OM dès cet hiver pour se relancer au sein du club de Molenbeek, pensionnaire de la seconde division belge.

Selon L’Équipe, Molenbeek est entré en discussion avec l’OM pour le transfert de François-Régis Mughe (20 ans) ! Son contrat se termine en juin 2028 et il est évalué à 500 000 €.#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/WjOBvvB4g5 — Fabien (@Beye13) January 12, 2025

Un ancien olympien croit toujours au titre !

Vainqueur du Stade Rennais hier soir 1-2, l’OM a su profiter des faux pas de Monaco, Lille et Lyon pour creuser l’écart à la seconde place du championnat. Un 5ème succès sur les 6 derniers matchs de championnat qui permet également aux Olympiens de revenir provisoirement à 4 points du PSG avant leur match de ce dimanche soir face à Saint-Étienne. Une bonne forme qui entretient encore l’espoir d’un titre en championnat pour l’ancien olympien Rod Fanni…

L’homme aux 198 apparitions sous le maillot phocéen a en effet, à l’antenne de RMC, évoqué qu’il croyait toujours en la capacité des olympiens à détrôner le PSG à l’issue de la saison.

« Il y a des joueurs forts de caractère et sereins ! »

Invité de l’émission de RMC, « Stephen Brunch« , l’ancien marseillais a donc cité toutes les raisons pour lesquelles il voyait encore l’OM capable de titiller le PSG cette saison :

« Cette saison (jusqu’à présent) je l’ai vue en trois phases. Au début de la saison, Marseille montrait des choses super intéressantes et j’étais parmi les premiers à le louer et presque à m’enflammer, même si je m’enflamme jamais surtout avec l’OM. Ensuite j’ai pris une belle désillusion quand j’ai vu le manque de caractère contre le PSG (…) mais là depuis quelque temps, et notamment à travers ce match là (Rennes-OM) (…) Je vois une équipe qui partout où elle va, que ce soit à la maison ou à l’extérieur, qui garde le ballon ! Qu’ils prennent un but ou qu’ils en marquent, la sérénité reste là, le milieu de terrain est XXL. On a des joueurs forts de caractère, sereins. Même des joueurs qui étaient considérés moyens comme Luis Henrique ou d’autres, ils ont pris deux crans supérieurs, ils paniquent plus, ils produisent du jeu. Tout le monde se met à marquer. Hier à la fin du match, il y a eu des signes très forts, quand je vois l’image de fin où ils vont faire cette photo tous ensemble devant le parcage. Pour moi c’est des signaux extrêmement forts que c’est en train de devenir plus qu’une bonne équipe, une vraie famille. (…) Ça peut faire partie des ingrédients qui peuvent surprendre tout le monde et moi je pense qu’ils ont les capacités à venir titiller le PSG qui n’est pas si serein que ça. »

🗣💬 « Je crois au titre. Il y a des joueurs forts de caractère et sereins, ça produit du jeu. Il y a des signaux qui montrent que c’est plus qu’une bonne équipe, c’est une famille. » Rod Fanni, ex-défenseur de l’OM, estime Marseille capable de lutter avec le PSG en Ligue 1. pic.twitter.com/TJYmTHh2pq — RMC Sport (@RMCsport) January 12, 2025

