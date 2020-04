Uber Eats ne lâche pas le club olympien, un nantais pisté et Julien Stéphan s’exprime sur Niang… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Le soutien des sponsors au club marseillais, nouvelle priorité au poste de latéral gauche et Stéphan donne des indices sur l’avenir de Niang… Les 3 infos OM de ce vendredi !

L’OM pas lâché par ses sponsors !

Alors que certains sponsors en Ligue 1 lâchent leur club, ce ne sera a priori pas le cas pour l’OM qui peut s’appuyer sur des partenaires solides y compris dans les mauvais moments…

Bistro Régent a suspendu son sponsoring avec les Girondins de Bordeaux. D’autres s’interrogent, mais du côté de l’OM cela ne semble pas être le cas. Contacté par la Provence, les principaux sponsors du club olympien ont clairement fait savoir qu’ils étaient bien là…

tous dans le même bateau — Colette

Contacté par le quotidien local, Laurent Colette, se montre rassurant. « On est tous à bord, tous dans le même bateau. On essaie de conserver un lien avec eux. Ils sont dans l’expectative, attentifs car ils sont également affectés. Sauf quelques exceptions, toutes les sociétés ne sont plus dans la normalité et ont besoin de savoir quand ça va repartir. »

Il peut car les principaux sponsors de l’OM : Uber Eats et Puma mais aussi les premium : Orange, Iqoniq, Hotels.com, Parions Sport, la CEPAC et Boulanger ou encore les officiels : Intersport, EA Sports, Coca-Cola, Toyota et Onet sont bien là. Plusieurs ont même répondu aux sollicitations de la Provence. Par exemple, Boulanger confirme que le « partenariat actuel court toujours. ». Même son du cloche du côté d’Iqoniq : »Il n’était pas du tout question de suspendre le partenariat ».

Mercato OM: Un nantais comme priorité au poste de latéral gauche ?

Malgré de grosses difficultés financières et la pandémie du Coronavirus, l’OM doit penser à la suite et à une hypothétique qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Dans cette optique, le club olympien serait intéressé par un défenseur nantais…

Selon les informations de Foot Mercato, le nantais Charles Traoré serait la priorité au poste de latéral gauche. Le joueur de 28 est titulaire chez les canaris, et a délivré une passe décisive en 20 matchs. Sous contrat jusqu’en 2023, Zubizarreta aurait coché son nom pour suppléer Jordan Amavi dans le couloir gauche.

Le directeur sportif espagnol, a ciblé deux priorités pour le mercato estival, un défenseur gauche et un joueur offensif. Andre Villas-Boas avait annoncé en conférence de presse qu’il fallait réfléchir dès maintenant aux prochaines recrues…

Préparer les saisons d’après– AVB

« La seule chose que je dois faire en étant un professionnel avec deux ans de contrat c’est de préparer les saisons d’après. C’est ça ma responsabilité avec Andoni. Il faut commencer à contacter des joueurs qui nous intéressent, commencer des négociations. Les joueurs que l’on veut garder ou pas. Ce sont des questions que l’on peut se poser maintenant grâce à la distance (en championnat) qu’on a gagné mais qu’il faut maintenir dans les trois prochains matches… »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

Mercato OM: L’entraineur rennais s’exprime sur l’avenir de Niang !

Selon les informations du journal l’Equipe, l’Olympique de Marseille viserait l’attaquant du Stade Rennais M’Baye Niang (25 ans, fin de contrat 2023) pour la saison prochaine. Julien Stéphan s’est exprimé sur l’avenir de son joueur…

L’OM est bien placé pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Si les olympiens veulent être compétitifs, les dirigeants marseillais devront impérativement renforcer l’équipe, notamment sur le plan offensif. Les restrictions du Fair-Play financier risquent toutefois de sérieusement compliqué la tache des décideurs olympiens.

Selon l’Equipe, Andoni Zubizarreta aurait déjà ciblé plusieurs profils en attaque. Le directeur sportif de l’OM viserait ainsi le buteur de Rennes Mbaye Niang (14 réalisations cette saison en 34 matchs toutes compétitions confondues) .

L’entraineur rennais Julien Stéphan, veut lui conserver son joueur pour la saison prochaine.

Je n’ai pas envie d’imaginer le départ de ce genre de joueur– Stéphan

Il s’est exprimé au journal L’équipe :

« Je suis très content de pouvoir travailler avec Mbaye. C’est un élément important de notre groupe. Je n’ai pas envie d’imaginer le départ de ce genre de joueur » Julien Stéphan— Source: L’équipe