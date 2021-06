Un 3ème ex-OM aux JO ?

Après Gignac et Thauvin, c’est un troisième ancien marseillais qui pourrait participer aux Jeux Olympiques avec la France. En effet, Adil Rami s’est dit prêt à relever le défi.

Le vendredi 23 juillet, c’est le début des Jeux Olympiques de Tokyo. Une épreuve de football sera à l’ordre du jour, avec notamment la participation d’une équipe de France, coaché par Sylvain Ripoll. L’entraineur doit composer une liste de 18 joueurs, avec 4 réservistes, en comptant sur des éléments nés après le 1er janvier 1997, à l’exception de trois joueurs maximum hors classe d’âge. Et André-Pierre Gignac devrait figurer dans cette liste, une belle récompense pour l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille. Il pourrait être accompagné par son nouveau coéquipier en club, Florian Thauvin. Une aventure, qui tenterait bien Adil Rami, désormais défenseur à Boavista, au Portugal.

Si je met les pieds là-bas, on arrive en finale– Rami

A LIRE : Mercato: Après de la Fuente, l’OM vise un autre talent de la réserve du Barça ?

Il s’est exprimé au micro de RMC :

« Je sais que l’équipe de France pour les JO ils ont quelques problèmes je crois, ils n’arrivent pas à trouver un nombre de joueurs suffisant. Je suis partant pour aller dans ce groupe France pour les JO, mais vraiment, tu sais que je peux aller en finale et gagner les JO. C’est une équipe jeune, j’ai le caractère justement pour pouvoir les encadrer. J’aime mon pays et je sais que je peux apporter quelque chose en plus dans cette équipe, et tu le sais je suis atypique, si je met les pieds là-bas on arrive en finale » Adil Rami— Source: RMC (22/06/21)