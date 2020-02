Un agent s’exprime sur une éventuelle vente, Aulas se paye les marseillais et des nouvelles rassurantes pour Payet… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Yvan Le Mée s’exprime sur une future vente, Aulas allume encore les marseillais et des nouvelles de Payet… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Vente OM : Pour ce fin connaisseur du marché des transferts, Aldridge est « une arme supplémentaire » pour vendre des joueurs, c’est tout…

La nomination de Paul Aldridge au sein de l’organigramme de l’Olympique de Marseille a secoué le microcosme olympien notamment suite à la sortie sur le sujet d’André Villas-Boas. Pourtant l’agent marseillais, Yvan Le Mée, se veut rassurant sur cette histoire…



la direction a tout simplement pris ce consultant extérieur pour faire de la vente de joueurs sur le marché anglais…



« Marseille est plus que dans le rouge au niveau économique. Et sachant que ça fonctionne bien au niveau sportif, il n’y a donc pas eu de retouche. L’arrivée de Paul Aldridge ? Sa nomination a fait beaucoup de bruit… Mais au final, c’est une goutte d’eau dans un océan. Dans l’acquisition de joueurs, Marseille a plutôt bien travaillé sur le dernier mercato estival. Mais sur les cessions de joueurs, ils ont eu un peu plus de mal… Donc aujourd’hui, la direction a tout simplement pris ce consultant extérieur pour faire de la vente de joueurs sur le marché anglais. Surtout qu’à l’heure actuelle, la plupart des clubs français recrutent des joueurs avec un certain potentiel de revente pour la Premier League. Le marché numéro un, celui où il y a le plus d’argent, c’est l’Angleterre. Aldridge, c’est un Anglais qui connaît bien les clubs de PL. Donc avec lui, ce sera certainement plus facile de trouver un club à des joueurs afin de combler le bilan financier qui est de – 80 ME. Aldridge, c’est plutôt une arme supplémentaire, s’il n’intervient que sur les ventes du marché anglais. Je ne pense pas qu’il vient pour se mêler de la direction sportive. Car Villas-Boas, qui sait bien garder son territoire, travaille déjà en parfaite osmose avec Zubizarreta. »

Lyon – OM : Aulas jubile, chambre un « Marseille supersonique » et s’enflamme pour Garcia

Après la petite victoire 1-0 de Lyon face à l’OM dans un quart de finale de Coupe de France globalement médiocre, Jean Michel Aulas est passé en zone mixte pour affiché toute sa satisfaction après cette qualification…

Le président lyonnais était ravi d’avoir battu un OM qui n’avait pas encaissé de but (en Ligue 1) cette saison, il rajoute que son équipe était diminuée et aurait dû l’emporter plus largement grâce à son grand entraineur Rudi Garcia. L’euphorie…

Il n’y avait pas photo entre les deux équipes — Aulas

« C’est vraiment une grande satisfaction. On le lit tous les jours dans tous les médias : Marseille est une grande équipe avec une différence abyssale avec notre OL. Nous l’avons battue à la régulière avec des conditions d’accueil formidable, j’ai invité ses dirigeants à déjeuner, son bus n’a pas été caillassé et la vidéo assistance a fonctionné normalement ! Malgré nos blessures et les suspensions, nous avons battu un OM supersonique qui n’avait pas pris de but cette année. Nos résultats financiers présentés ce mercredi sont aussi excellents. Il n’y avait pas photo entre les deux équipes. Si nous avions transformé le penalty, l’affaire aurait été entendue encore plus vite. Je pense qu’il y a eu aussi une petite erreur sur un hors-jeu qui n’y était pas en première période et le carton rouge aurait pu être sorti sur un Marseillais. C’était encore une action de but annihilée. J’ai vu une équipe qui en voulait et qui a su montrer une condition physique supérieure et imposer une meilleure technique. C’est la preuve que nous avons un grand entraîneur. » Jean Michel Aulas – Source: Zone mixte

OM : Bonne nouvelle pour Payet !

L’Olympique de Marseille s’est incliné hier soir face à Lyon un but à zéro et est donc par conséquent éliminé de la Coupe de France. Au milieu de cette triste soirée, la sortie sur blessure de Dimitri Payet a grandement inquiété les supporters marseillais…

Le meneur de jeu a passé des examens aujourd’hui et selon L’Équipe, ceux-ci sont rassurants. En effet, le Réunionnais n’aurait en fait eu qu’une simple alerte musculaire aux ischios-jambiers. Si tout se passe bien, il pourrait retrouver le chemin de l’entraînement vendredi et celui de la compétition ce dimanche face à Lille.

Cette info coïncide en tout cas avec l’optimisme dont semblait faire preuve son coach hier soir à la sortie du match…

Payet devrait être là pour Lille — Villas-Boas

« Pour Dimitri Payet, ça n’a pas l’air d’être grand-chose. On fera des examens jeudi, je pense que ça va. Il a senti la microlésion, une contracture mais il devrait être là pour Lille. »

André Villas-Boas – source : conférence de presse