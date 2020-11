Un ancien capitaine du club lâche : « L’OM n’a pas les moyens de ses ambitions »

L’OM a été plus que décevant en Ligue des Champions. Les supporters marseillais sont désabusés, mais pour Franck Leboeuf l’OM n’est plus en grand club et ne peut pas rivaliser dans ce genre de compétition…

Interrogé par la Provence, l’ancien défenseur de Chelsea et de l’OM a donné son point de vue sur l’état actuel de l’OM.

L’OM a été un grand club, mais ne l’est plus — Leboeuf

« L’OM a été un grand club, mais ne l’est plus. Il faut l’accepter. Les supporters commencent à l’accepter, mais ce n’est pas le cas des journalistes, par exemple. L’OM se qualifie pour la Ligue des champions, c’est très bien, mais on se doute bien que ça va être une galère. Il n’y a ni les moyens ni les joueurs qu’il faut pour aller titiller certains autres clubs. J’ai entendu Éric Di Meco parler d’un sentiment de honte après le match (Porto, ndlr), avec cette phrase de mouiller le maillot. Mais j’ai l’impression que ça, ça n’existe plus trop aujourd’hui. Le club n’a pas les moyens de ses ambitions. Un virage a été mal négocié. Ce qui a fait la force de l’OM et son histoire, ce sont les Minots. Dès qu’on a eu un peu d’argent, on a investi sur des gens qui n’en valaient pas la peine. »

Frank Lebœuf – source : La Provence (06/11/2020)