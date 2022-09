Un ancien défenseur de l’OM prend sa retraite

Libre depuis la fin de son contrat avec Lorient, Jérémy Morel a annoncé à 38 ans la fin de sa longue carrière.

Passé par l’Olympique de Marseille entre 2011 et 2015 où il notamment gagné un Trophée des Champions et une Coupe de la Ligue, Jérémy Morel raccroche définitivement les crampons. Le défenseur de 38 ans a annoncé sa retraite ce lundi dans un entretien accordé à l’Équipe. Il était revenu à Lorient en 2020, le club de ses débuts pour boucler la boucle. Après plus de 600 matchs et 20 saisons professionnelles, l’ancien marseillais tire sa révérence.

À LIRE AUSSI : Mercato concurrent OM : Pourquoi Rennes a raté un champion du monde…