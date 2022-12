Un ancien dénonce le manque de marseillais au club, le prix d’Amrabat flambe et Milik en attente… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Casoni souligne l’absence de marseillais dans le club, Tottenham prêt à faire des folies pour Amrabat ? Et Milik reste dans l’incertitude…

Casoni dénonce le manque de marseillais dans l’organigramme de l’OM

Dans un entretien accordé au Youtubeur Franek, l’ancien défenseur de l’OM, Bernard Casoni a évoqué la possibilité de revenir au club olympien. Ce dernier estime que l’OM doit retrouver son identité marseillaise au lieu de trop s’internationaliser… L’ancien défenseur estime que l’OM doit retrouver son identité et d’avantage miser sur la formation.

C'est un club fantastique et c'est dommage de voir que son identité se perd

« Revenir à l’OM un jour ? Ça dépend des conditions, mais déjà je trouve que l’OM perd un peu de son identité. Même si le fait de faire revenir Jean-Pierre Papin est une excellente initiative, à voir comment il sera utilisé. Mais à la direction il n’y a que des étrangers, l’actionnaire est américain, le président espagnol, le coach croate… Aucun ne connaît l’identité du club, il n’y a pas de marseillais. Il y a des gens qui ont écrit l’histoire de l’OM et qui mériteraient d’être là. C’est un club fantastique et c’est dommage de voir que son identité se perd, on préfère recruter plutôt que de former, alors qu’il y a plein de jeunes talentueux dans la région. Mais le club préfère recruter 10 joueurs chaque été. » Benard Casoni – source : Twitter Franek (15/12/2022)

Les enchères flambent pour Amrabat !

Le mercato n’a pas encore officiellement ouvert ses portes mais de nombreuses rumeurs commencent déjà à circuler de toutes parts. Ces derniers jours, un intérêt de l’ OM pour l’international marocain Sofyan Amrabat (26 ans) est ainsi relayé par divers médias. Auteur d’un mondial remarquable, le milieu de terrain de la Fiorentina a vu sa côte exploser sur le marché des transferts. A tel point qu’il paraît désormais inaccessible pour le club marseillais.

Selon les informations de notre confrère journaliste des Lions de l’Atlas, Hakim, Tottenham serait prêt à mettre 50M€ dès cet hiver pour devancer la concurrence de Liverpool et de l’Atletico pour Sofyan Amrabat (26 ans).

Avant la demi-finale de la Coupe du monde 2022 entre le Maroc et la France mercredi soir, Sofyan Amrabat s’est confié sur son avenir auprès du journal Marca. Le milieu de terrain a notamment évoqué les intérêts du FC Barcelone et de l’Atlético de Madrid :

Le championnat espagnol est l’un des meilleurs au monde

« C’est un grand honneur d’être lié à de tels clubs. En ce moment, je joue pour la Fiorentina. J’ai beaucoup de respect pour mon club, c’est une grande équipe. J’ai un grand entraîneur et une grande relation avec le propriétaire Rocco Commisso, qui m’a amené à la Fiorentina, mais aussi avec Joe Barone (directeur général du club) et Daniele Prade (directeur sportif). J’ai beaucoup de respect pour eux et pour le club. J’ai un grand entraîneur (Vincenzo Italiano) à la Fiorentina. Je n’aime pas parler des autres. Mais oui, ce que Simeone fait, ce qu’il a réalisé… Il entraîne l’Atlético depuis de nombreuses années. J’aime son style de jeu. Il a gagné beaucoup et j’ai beaucoup de respect pour lui. Les joueurs de son équipe sont physiquement forts et agressifs. J’aime jouer de cette façon. Le championnat espagnol est l’un des meilleurs au monde. C’est aussi fort que la Premier League. L’Italie aussi. Peut-être qu’un jour je jouerai là-bas. J’ai 26 ans, personne ne sait ce que l’avenir nous réserve. » Sofyan Amrabat – source : Marca (14/12/2022)

Discussions suspendues pour Milik

Selon Gianluca di Marzio, la Juventus de Turin était prête à lever l’option d’achat d’Arek Milik. Mais la démission de la direction suite aux enquêtes sur les transfert du club italien a stoppé les négociations en cours

« Il appartient bien sûr à l’Olympique de Marseille et il est prêté. Avant que la Juventus n’ait des ennuis avec la justice italienne, ce qui a provoqué l’effondrement de tout le sommet, des discussions sont suspendus, même si elles ont eu lieu avec les agents de Milik et Marseille pour transformer le prêt en un transfert permanent ». Gianluca Di Marzio – source : Soccer News (15/12/2022)

Alors que les rumeurs insistaient récemment sur une levée de l’option d’achat par le club italien, l’ancien Napolitain est lui loin d’exclure un éventuel J’y ai beaucoup appris, c’étaient des moments incroyables, notamment avec les supporters dont je me souviendrai jusqu’à la fin de ma carrière… » Arkadiusz Milik – Source : La Provence retour à Marseille…

« Je suis toujours un joueur de l’OM !’

« Même si la plupart des titulaires jouent à l’étranger. Je garde un très bon souvenir de mon passage en France. D’ailleurs, je suis toujours un joueur de l’OM.

Longoria : « Milik ? Un joueur de très haut niveau… mais pas adapté à la modalité du jeu que l’on veut développer »

« On considère que le départ d’Arkadiusz est une réflexion que tout le monde doit se poser dans le foot moderne. Tu préfères avoir un joueur de haut niveau ou un joueur adaptable à ton équipe ? Si tu as les deux, c’est magique. On estime que Milik est un joueur de très haut niveau, un des meilleurs buteurs européens, mais qu’il n’est pas adapté à la modalité de jeu que l’on veut développer. C’est notre sentiment, on se trompe peut-être. Mais on devait prendre une décision, savoir quoi faire sur le marché avec l’un des salaires les plus élevés de l’effectif mais qui n’est pas le plus adaptable. Pour moi, le joueur le mieux payé de l’effectif doit être le plus important de l’équipe. On a trouvé des solutions. La Juve a toujours été intéressée. On a trouvé un bon prêt. Mettre un joueur dans un très bon club, une équipe du niveau Ligue des champions et qui va lutter pour le titre en Italie, ça lui donne de la valeur. Cela aurait été plus facile de l’envoyer dans un club inférieur pour nous protéger, et dire qu’il n’avait pas le niveau à l’OM. Il est très performant avec la Juve, on est très content pour lui. La Juve a une option pour acheter le joueur, mais peut-être qu’il peut revenir dans le futur. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)