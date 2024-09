Un ancien joueur de l’OM débarque sur RMC !

Après Christophe Dugarry ou Pascal Olmeta, c’est un autre ancien joueur de l’OM qui débarque sur RMC dans Rothen s’enflamme. En effet, Patrice Evra s’est lancé dans une carrière de boxeur. L’ancien joueur de l’OM va se battre pour la première fois face au YouTuber Adam Soleh…

Via une vidéo, Patrice Evra a annoncé son arrivée dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. « Je débarque sur RMC, tu sais très bien que je vais tout péter. Ma question préférée, quelle radio tu vas écouter? Tu sais que c’est sur RMC, tu sais que ça va bien s’passer. Qu’est-ce que je vais faire de ceux qui l’ont jamais soulevée? Paris. Eh ouais, les gars, vous m’avez réclamé, fallait pas m’inviter. Retour en grandes pompes sur RMC. »

Je débarque sur RMC, tu sais très bien que je vais tout péter — Evra





Cette fois-ci, ce n’est pas sur un terrain mais sur un ring que Patrice Evra va se battre. L’ancien capitaine de Manchester United va lancer sa carrière de boxeur professionnel, le 30 avril prochain à Londres dans la salle de l’o2 Arena. Nouveaux défis pour l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille…

Patrice Evra va monter sur un ring de boxe pour la première fois de sa carrière Pour son premier combat, l’ancien capitaine de Manchester United affrontera le youtubeur de 28 ans, Adam Saleh, à l’O2 Arena de Londres https://t.co/EjK8B0DPnr pic.twitter.com/kzCuAglRt8 — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 18, 2022

Provoqué par un supporter lors d’un déplacement un Europa League, Patrice avait dégoupillé en lui adressant un coup de pied en guise de réponse. Un geste qui lui avait valu une mise à pied avant de résilier son contrat avec l’Olympique de Marseille. Invité dans l’émission Rothen s’enflamme, l’ancien défenseur de l’équipe de France, et de Manchester United, est revenu sur cet épisode.

A lire aussi : OM : Un simple « coup » ou inquiétude pour Koné ?

👤 Knysna, Ferguson, Domenech, Zidane… Vous avez raté l’interview exceptionnelle de Patrice Évra dans @Rothensenflamme ? Pas de panique, cet entretien passionnant et sans filtre est à retrouver en intégralité ici 👇 — RMC Sport (@RMCsport) January 13, 2022

Ce supporter n’est pas un supporter ni un ultra de l’OM. (Patrice Evra)

A lire aussi : OM : Un MAL pour un BIEN? La DECEPTION HARIT… La faute aux ABSENTS? LES CHOIX de DE ZERBI

« J’ai dit à mon fils qu’il ne faut pas faire de geste violent. Marseille fut un moment incroyable dans ma carrière. J’adore ce club et je continuerai à aimer ce club. Ce supporter n’est pas un supporter ni un ultra de l’OM. J’ai connu le racisme à l’âge de 17 ans, je suis costaud. Mais il m’a dit qu’il allait égorger mes enfants. Je suis un être humain, je ne suis pas un robot. J’ai le sang chaud. Quand on me provoque… Il a pris » (…) « J’ai encore des poils de sa barbe sur ma paire de crampons, elle est dans un musée. » Patrice Evra – Source : RMC Sport (13/01/2022)