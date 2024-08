Un ancien joueur du PSG voit l’OM jouer le titre !

L’OM n’a pas manqué son retour en Ligue 1 ce week-end. En s’imposant largement à Brest, les hommes de De Zerbi ont livré une belle prestation notamment sur le plan offensif. De quoi impressionner Daniel Bravo qui voit l’OM très haut dans le classement.

Pour la première journée de Ligue 1, l’OM s’est largement imposé 5-1 sur la pelouse de Francis Le blé. Une victoire pleine de signe positif et d’espoir pour la saison marseillaise, avec des doublés de Mason Greenwood et de Luis Henrique, puis le premier but d’Elye Wahi sous la tunique olympienne. Seul point noir de la soirée la grosse blessure de Faris Moumbagna sorti sur civière. Une performance qui en a ébahi plus d’un, et même si ce n’est que le premier match, Daniel Bravo ancien joueur du PSG et de l’OM voit bien l’équipe de De Zerbi allé titiller les Parisiens pour le titre de champion de France : « Déjà face à Brest, il manquait Brassier, un guerrier. Avec Balerdi, et Geronimo Rulli, ça va être solide défensivement. Avec la concurrence, De Zerbi ne va pas faire de cadeaux, il va mettre les meilleurs sur le terrain. L’OM va jouer l’Europe, c’est sûr. Et pourquoi pas jouer le titre avec Paris et Monaco. Pour moi Paris est en phase de transition avec beaucoup plus de jeunes, cette équipe aura des failles et Marseille devra en profiter. »

L’analyse de De Zerbi sur la rencontre

« Nous avons marqué des buts avec notre style. Mais si vous me posez la question sur la gestion de la possession de balle, je vous dis que nous pouvons faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Toutes les grandes équipes européennes ont toujours le pourcentage de possession de balle supérieur aux autres. Si on doit souffrir parce que l’adversaire le mérite, alors je dirais que, modestement, on se défend sur ce point-là. Mais on a gâché trop de ballons, on a joué de façon trop timide en première période. Lirola, Merlin, Cornelius, Murillo doivent savoir mieux gérer le ballon, comme les attaquants. Parce que les attaquants doivent savoir attaquer les espaces, conclure les actions, mais ils doivent aussi savoir conserver la balle proprement, avec personnalité, avec courage. On travaille, mais on doit améliorer tellement de choses », a-t-il expliqué ».

