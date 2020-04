Un ancien président de l’OM avait proposé une solution qui aurait permis de récolter 750 M€

Dans les colonnes du journal L’Equipe l’ancien président de l’Olympique de Marseille Christophe Bouchet a indiqué qu’il avait soumis une idée à la LFP en 2004 qui aurait permis à la ligue d’avoir aujourd’hui un butin lui permettant de traverser la crise actuelle plus sereinement.

Au cours d’un entretien accordé par le journal L’Equipe l’ex dirigeant de l’OM, Christophe Bouchet a révélé qu’il avait proposé en 2004 de mettre de côté chaque saison 10% des droit TV pour pallier à une éventuelle crise future :

Mettre 50 M€ de côté chaque année, cela ferait environ 750 M€ aujourd’hui — Bouchet

« En 2004, avec l’exclusivité obtenue par Canal + comme diffuseur (pour 600 M€ dépensés afin de terrasser TPS et d’obtenir les droits de la L1 de 2005 à 2008), le foot français s’était retrouvé dans une situation exceptionnelle. On avait obtenu beaucoup plus d’argent que ce que les clubs espéraient à l’époque de l’appel d’offres, on était tous très heureux. Je me souviens d’une réunion du bureau de la Ligue, auquel j’appartenais. J’avais proposé à mes collègues que l’on mette de côté chaque année 10 % de la somme dans une sorte de caisse de communauté en cas de défaillance. J’ai été renvoyé dans mes buts violemment, on m’a dit : « Quand on a de l’argent, on le dépense ». Mettre 50 M€ de côté chaque année, cela ferait environ 750 M€ aujourd’hui, est-ce que cela aurait changé la physionomie de la L1 ? Est-ce que nos grands joueurs seraient partis et nos clubs auraient-ils eu de moins bons résultats en Coupes d’Europe ? À ces trois questions, la réponse est non. » Christophe Bouchet – Source : L’Equipe