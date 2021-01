Un arbitre polémique désigné pour OM PSG (trophée des champions)

L’arbitre Ruddy Buquet a été désigné par la Commission Fédérale des arbitres et la Direction Technique de l’Arbitrage pour diriger la 25ème édition du Trophée des Champions entre l’OM et le PSG.

Ruddy Buquet arbitrera le match entre l’OM et le PSG lors du Trophée des Champions le mercredi 13 janvier prochain. La rencontre se déroulera au Stade Bollaert de Lens, en terrain neutre.

Les olympiens devront se méfier de Ruddy Buquet qui aiment bien distribuer les cartons, notamment au club marseillais : 35 cartons sur les 17 derniers matchs et pratiquement un carton rouge chaque saison depuis la 2015. On se souvient notamment des rouges contre le PSG (André Ayew) et Lyon (Romain Alessandrini) en 2015 ou encore de l’expulsion de Caleta Car en 2019 contre Lyon.