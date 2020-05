Un attaquant brésilien pisté, l’avenir de Lopez et le remboursement des abonnements… Les 3 infos OM de ce mardi !

Un buteur du championnat chinois pisté, Lopez se questionne sur son avenir, et les solution de remboursement pour les abonnés… Les 3 infos OM de ce mardi !

Mercato OM: Un attaquant brésilien du championnat chinois pisté ?

André Villas-Boas a déjà affiché son envie de disposer d’une équipe compétitive pour disputer la Ligue des Champions. Une exigence compliqué car le président Eyraud doit faire avec des caisses vides, mais selon Calcio Mercato l’OM serait sur la piste de Rafael Silva…

André Villas-Boas aimerait conserver ses meilleurs éléments, comme Thauvin par exemple, et espère aussi pouvoir recruter même avec un budget très limité. Et selon le média italien CalcioMercato, l’Olympique de Marseille serait intéressait par le buteur brésilien de 28 ans qui évolue au Wuhan Zall en Chine, Rafael Silva.

Il arrive en fin de contrat à la fin de l’année

A LIRE AUSSI : Mercato OM: Benedetto s’exprime sur l’arrivée d’un nouveau buteur !

Son contrat expire le 31 Décembre 2020 en Chine, le club chinois avait acheté le joueur 5 millions d’euros. Le brésilien connait Villas-Boas puisqu’il a affronté le portugais lorsque ce dernier entrainé en Chine. Son agent s’est exprimé et a confirmé qu’un club français était intéressé par son joueur…

Selon @CmdotCom_En, Rafael Silva, l’attaquant de 28 ans qui évolue en Chine au Wuhan Zall intéresserait l’#OM. pic.twitter.com/ymJWaLBQqv — OManiaque (@OManiaque) May 11, 2020

L’agent de Rafael Silva : « Nous voulons le transférer dans un club européen. Il y a un intérêt d’un grand club français, mais nous parlons aussi avec des clubs de Serie A. C’est un grand attaquant, très expérimenté et doté de qualités techniques » — OManiaque (@OManiaque) May 11, 2020

Mercato OM : Maxime Lopez étudie plusieurs options ?

Maxime Lopez fait partie des joueurs de l’effectif marseillais dont le contrat expire en 2021. Le milieu de terrain serait très attentif aux sollicitations en Espagne mais ne veut écarter aucune possibilité…

Estadio Deportivo réaffirme que Maxime López est dans la short list de Monchi dans l’optique de compenser le départ d’Éver Banega cet été. Le média espagnol évoque le cas du milieu de terrain de l’OM qui sera libre en juin 2021 tout comme Amavi, Mandanda, Thauvin ou encore Germain et Mitroglou. L’entourage de Maxime López travaille sur les différentes alternatives possibles sur le marché estival.

Lopez est une cible de Monchi au FC Seville

Le joueur a plusieurs options, la première est donc celle d’être transféré au FC Séville. L’OM a besoin d’argent et pourrait laisser filer son minot qui n’est pas un titulaire indiscutable dans le système d’André Villas-Boas. Cependant, Estadio Deportivo explique que Lopez n’écarte pas d’autres options, d’autres clubs étrangers, mais aussi la possibilité de rester à Marseille. La possibilité d’un départ d’AVB n’est pas écartée, et ce dernier pourrait se relancer dans son club formateur a condition de trouver un accord pour une prolongation de contrat. Pour l’instant l’OM n’a pas les moyens de proposer quoi que ce soit, la situation de Lopez reste bancale et Monchi suit cela de près…

En avril dernier, le défenseur Alvaro avait confié à ce même média espagnol son envie de voir rester Maxime Lopez à Marseille…

nous avons besoin de Lopez pour la Ligue des Champions — Alvaro

« Ici, nous en avons besoin pour la Ligue des Champions, la saison prochaine. Il est jeune, mais il a beaucoup de qualités. Il voit très bien le football et est intelligent avec le ballon. Il a 22 ans et encore beaucoup de choses à améliorer, mais il a une marge. » Alvaro Gonzalez – Source: Estadio Deportivo

Les solutions proposées par l’OM aux abonnés

Suite à l’arrêt définitif du championnat, l’Olympique de Marseille a proposé trois solutions aux abonnés du Vélodrome qui seront privés des 5 matchs derniers matchs de ligue 1.

Via un communiqué publié sur le site officiel du club, l’Olympique de Marseille propose trois solutions aux abonnés du stade vélodrome qui seront privés des cinq derniers de Ligue 1 cette saison suite l’arrêt définitif du championnat.

A lire : VENTE OM : « PLAUSIBLE QU’UN HOMME COMME BIN TALAL S’INTÉRESSE À MARSEILLE… »

Le communiqué de l’Olympique de Marseille :

À la suite de l’arrêt de la saison 2019/20 de Ligue 1, les supporters de l’Olympique de Marseille peuvent légitimement s’interroger sur ce qu’il advient des abonnements / billets achetés pour un ou plusieurs des 5 derniers matches à domicile de la saison qui ont du être annulés (PSG, DijonFCO, OGC Nice, AS Monaco et FC Metz).

Afin de soutenir les secteurs de la culture et du sport, le Ministère des Sports a publié le 8 mai dernier une ordonnance sur les avoirs de billetterie et abonnements afin de préserver la trésorerie des organisateurs d’évènements culturels et sportifs. Cette ordonnance permet de proposer un avoir aux clients des prestations annulées, en vue de bénéficier d’une prestation de même nature et d’une valeur équivalente.

L’Olympique de Marseille se conforme à cette ordonnance et va proposer trois solutions à l’ensemble des détenteurs d’abonnements et de billets impactés par les annulations :

soit recevoir un avoir utilisable pour souscrire à une prestation de même nature et catégorie et d’une valeur équivalente à celle annulée. Cet avoir sera valable pour une durée de 18 mois et permettra d’acheter une prestation lors de la saison 2020/21 ou au début de la saison 2021/22 ; soit se faire rembourser le montant de l’avoir à l’issue de sa période de validité de 18 mois, si celui-ci n’a pas été utilisé ; soit soutenir le club en renonçant à l’utilisation de l’avoir. Dans ce cas, 20% du montant TTC de l’avoir sera directement reversé au Fonds de dotation de l’OM, en votre nom et pour votre compte, afin de renforcer les actions sociales initiées dans le cadre de l’OM Fondation. A ce titre, le Fonds de dotation de l’OM vous adressera un reçu fiscal vous permettant de bénéficier d’un crédit d’impôt d’un montant égal à 66% de cette somme.

Les détenteurs de billets recevront durant la semaine du 25 mai un e-mail leur indiquant la procédure à suivre.

Alors que la saison prochaine s’annonce plus excitante que jamais, ces trois solutions doivent permettre aux supporters de l’Olympique de Marseille de choisir la compensation qui leur convient le mieux, dans un esprit de responsabilité et de solidarité.