Un autre club veut Thauvin, la prolongation d’Amavi, 350M€ de trou dans les caisses de la LFP… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Mercato OM : Après Milan, un autre club suit de près le dossier Thauvin !

Florian Thauvin n’a toujours pas prolongé son contrat à l’Olympique de Marseille. L’ailier droit a plusieurs prétendants, notamment en Italie et en Espagne…

Cela fait plusieurs semaines que le sujet est dans l’actualité : Florian Thauvin n’a toujours pas prolongé son contrat à l’Olympique de Marseille alors qu’il se termine en juin prochain.

Si le joueur ne s’est toujours pas prononcé clairement à ce sujet, Pablo Longoria aimerait toujours le convaincre de continuer son aventure à Marseille. Paolo Maldini, le directeur sportif de l’AC Milan a affirmé récemment que le dossier Thauvin était intéressant pour le club italien… Une déclaration qui n’a pas du tout plu à André Villas-Boas.

SEVILLE VEUT PROFITER DES TENSIONS ENTRE L’OM ET MILAN…

Cependant, Milan ne serait pas le seul club à s’intéresser à l’international français. En effet, Estadio Deportivo nous informe ce dimanche que le FC Séville suit toujours Florian Thauvin. Monchi a déjà fait un bon coup en récupérant Lucas Ocampos la saison dernière contre 15 M€.

Le club andalou espère profiter des tensions entre Milan et l’OM pour récupérer l’attaquant marseillais. Le FC Séville voudrait convaincre Thauvin de s’engager dès le mois de janvier pour arriver gratuitement à la fin de son contrat.

Mercato OM : La prolongation problématique d’Amavi, la dernière erreur de Zubizarreta ?

Jordan Amavi est dans sa dernière année de contrat avec l’Olympique de Marseille. Les négociations pour sa prolongation sont en cours mais la situation est peu confortable pour les dirigeants du club. Elle aurait pu être réglée il y a bien longtemps…

L’Équipe nous apprend en effet que l’affaire a trop traîné sous la direction d’Andoni Zubizarreta qui aurait dû initier des discussions à l’hiver dernier pour le latéral gauche qui revenait bien à l’époque. Au lieu de ça, Pablo Longoria s’est retrouvé dans l’urgence à son arrivée au club.

Les représentants du joueur se savent en position de force et demandent donc logiquement une augmentation salariale pour un joueur émargeant à 180 000€/mois. Après une première offre de l’OM, ses agents auraient fait une contre-proposition mais rien n’a filtré au niveau des chiffres…

Quand Villas-Boas parlait du sujet…

« Sur les prolongation, on n’a pas encore démarré de discussions avec Maxime Lopez. On a démarré un peu avec Jordan Amavi, pas officiellement mais on a eu des échanges avec Florian Thauvin. Il manque Lopez, Bouna Sarr. Petit à petit on va regarder pour prendre la meilleure décision » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (19/09)

Droits TV / Médiapro : Un trou de 350M€ dans les caisses de la Ligue !

Médiapro n’a pas payé le versement de décembre… La Ligue se retrouve avec un trou de 350M€ en deux mois !

Les finances du football français vont mal depuis l’acquisition des droits TV par le groupe Médiapro. Véritable fiasco, la chaîne Téléfoot ne compte pas le nombre suffisant d’abonnés pour permettre au diffuseur de la Ligue 1 de payer les droits TV.

La LFP a confié à l’AFP que le versement de décembre n’a pas été payé par le groupe sino-espagnol. Une source affirme que Médiapro tente de réduire le montant de son contrat alors que Canal + ainsi que Free ont bien payé leur échéance du mois de décembre pour la diffusion de la Ligue 1.

Mediapro s’estime non-redevable de cette échéance

RMC nous informe que « selon deux autres sources ayant connaissance du dossier et requis l’anonymat, Mediapro s’estime non-redevable de cette échéance du 5 décembre tant que le processus de conciliation avec la Ligue, ouvert depuis le 19 octobre auprès du tribunal de commerce de Nanterre, est en cours »

Ces deux impayés (octobre et décembre) ont créé un trou de 350M€ dans les caisses de la LFP… Vincent Labrune va devoir trouver une solution dans les prochains mois afin de garantir une entrée de revenues aux clubs de Ligue 1.