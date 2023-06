Un chèque inattendu, le salaire de Marcelino et Sanchez qui s’éloigne… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque jour, la rédaction FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : Mercato OM : Un (petit) chèque inattendu pour Marseille, Marcelino devrait (encore) disposer du deuxième salaire de L1 et un club turc à fond sur Sanchez…

L’Olympique de MArseille pourrait toucher un pourcentage sur ce transfert. En effet, le club phocéen récupèrera 30% sur la plus value réalisée par Sassuolo. L’OM avait vendu le joueur 2M€ au club italien.

A la surprise générale, l’ancien coach de l’OM Rudi Garcia est devenu le nouveau coach du champion d’Italie. Lors de sa première conférence de presse avec Naples, le technicien français a évoqué le mercato : « On va voir qui est certain de rester, qui peut partir. Je suis dans le football depuis longtemps, je sais qu’un joueur peut être vendu en cas d’offre qui ne se refuse pas », a-t-il ainsi déclaré.

L’OM a officialisé vendredi soir la nomination de Marcelino comme nouveau coach du club olympien. Ce dernier devrait disposer du même salaire que son prédécesseur Igor Tudor.

En effet, selon L’Equipe, Marcelino devrait toucher un salaire évalué à 330 000 euros bruts par mois, soit le même montant que son prédécesseur Igor Tudor. Pour rappel, la saison dernière, le coach de l’OM était deuxiéme dans la hierarchie dérriére l’entraineur du PSG.

TOP10 salaire d’entraineurs en L1 saison 2022/2023

1. Christophe Galtier (Paris-SG) 665.000€

2. Igor Tudor (Marseille) 330 .000€

3. Bruno Génésio (Rennes) 250.000€

4. Laurent Blanc (Lyon) 230.000€

5. Paulo Fonseca (Lille) 220. 000€

6. Philippe Clément (Monaco) 200. 000€

– Antoine Kombouaré (Nantes) 200.000€

8. Franck Haise (Lens) 110.000€

9. Frédéric Antonetti (Strasbourg) 75.000€

10. Michel Der Zakarian (Montpellier) 70.000€

Marcelino, le nouvel entraîneur de l’OM a confié ses premiers mots aux médias officiel : «Je tiens à remercier l’Olympique de Marseille de la confiance accordée. Nos échanges sur l’équipe et le projet ont favorisé la réflexion pour prendre une décision éclairée et réfléchie. Avec l’ensemble de mon staff, nous sommes convaincus par le projet. Je sais la responsabilité que représente cette mission et notre engagement sera total.»

Nous sommes convaincus par le projet

voici le communiqué de l’OM :

« Passé par de nombreux clubs historiques, Marcelino García Toral a su se forger une renommée grâce à sa culture tactique et aux trophées glanés au cours de sa carrière. Avec Valence, il remporte notamment la Coupe du Roi face au FC Barcelone en 2019 et qualifie le club pour la Ligue des champions durant ses deux saisons. En 2021, à nouveau contre le club catalan, il permet à l’Athletic Club de Bilbao d’ajouter une Supercoupe d’Espagne à son palmarès, le premier trophée du club basque depuis 1984. Prônant l’organisation collective et le jeu vertical, Marcelino est reconnu pour la culture du travail et l’exigence inculquée à ses équipes. Il remporte d’ailleurs trois fois le titre de meilleur entraîneur du championnat espagnol, dernièrement en 2018.

Javier Ribalta, directeur général du football de l’OM : «L’arrivée de Marcelino s’inscrit dans la volonté de donner de la continuité au projet du club. Nos nombreuses discussions ont montré une détermination et une compréhension partagées. Son expertise et sa personnalité correspondent aux exigences du haut niveau. Son expérience sera également un atout considérable pour renforcer le travail entrepris la saison dernière.»

