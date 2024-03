Un clash à Benfica avant d’affronter l’OM !

L’OM se déplacera à Benfica pour le quart de finale aller de la Ligue Europa. A environ 3 semaines du match, un clash éclate au sein du club Portugais entre Orkun Kökçü et son entraîneur Roger Schmidt !

Bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille ! A trois semaines du choc face à Benfica, Orkun Kökçü et son entraîneur Roger Schmidt ont eu un conflit qui pourrait impacter le vie du vestiaire ! En effet, la recrue la plus chère du mercato estival s’est plaint avec véhémence de sa situation dans le club portugais, dans les colonnes du Telegraaf.

« Ce n’est pas ce à quoi je m’attendais en venant ici. J’ai choisi le Benfica en pensant que c’était la meilleure option pour ma carrière et que je pourrais progresser dans tous les domaines. (…) Depuis le début, ils ne m’ont jamais fait sentir important, pas même l’entraîneur. Je ne suis pas du genre à me plaindre, mais peut-être que j’ai été trop modeste jusqu’ici, concernant le rôle qu’on m’a confié. (…) J’ai fait des grands matchs contre lui aux Pays-Bas, alors je pensais qu’il aurait su quoi faire de mes qualités ».

Son coach Roger Schmidt n’a pas manqué de réagir à cette attaque de son joueur : « Si tu fais ce genre d’interview, tu ne peux pas faire partie de l’équipe. Impossible. Je n’ai pas encore parlé au joueur, mais je lui dirai qu’il a fait quelque chose d’absolument négatif pour le club, l’équipe et surtout pour lui-même ».

🚨🦅 Benfica manger Schmidt on Kökçü saying he’s unhappy: « If you do that kind of interview, you can’t be part of the team. Impossible ».

« I didn’t speak to the player yet, but I’ll tell him that he did something absolutely negative for club, team and especially for himself ». pic.twitter.com/s3wzZrnjEW

