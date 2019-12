Un concurrent dans le dossier Ghoulam, Aké nouveau numéro 9? La reprise de l’entraînement repoussée… Les 3 infos OM de ce jour !

L’Inter se positionne pour Ghoulam, nouveau poste pour Aké? La reprise de l’entraînement repoussée… Les 3 infos OM de ce jour !

Mercato OM : Un concurrent de taille dans le dossier Ghoulam?

A la recherche d’un latéral gauche, l’OM aurait été en contact avec Faouzi Ghoulam… L’international algérien pourrait s’engager avec un club italien.

L’OM a toujours autant de problème au poste de latéral gauche. Bien que Jordan Amavi soit revenu à un niveau satisfaisant, il n’a pas de doublure, si ce n’est Hiroki Sakai qui est un latéral droit de formation.

André Villas-Boas avait expliqué en conférence de presse que le mercato marseillais risquait d’être très calme côté arrivée s’il n’y avait pas de départ. Pourtant de nombreuses rumeurs venant d’Italie envoient Faouzi Ghoulam vers l’OM…

L’Inter entre dans la danse?

L’international algérien qui n’a pas beaucoup de temps de jeu à Naples souhaiterait retrouver une place de titulaire ailleurs… D’autant plus que le nouveau coach Gennaro Gattuso ne lui aurait pas donné de garantie à ce niveau-là.

Ce dimanche, Tutto Sport affirmait qu’un autre club entrait en lice pour s’attacher les services de l’ancien joueur de l’ASSE. En effet, l’Inter Milan souhaiterait renforcer sa défense tout en se séparant de son ailier Matteo Politano. Un échange entre les deux joueurs pourraient donc ravir les deux parties…

OM : Un autre poste pour Marley Aké?

Déjà intégré dans le groupe pro par André Villas-Boas, Marley Aké a eu du temps de jeu en ce début de saison. Il pourrait évoluer à un tout nouveau poste…

Dans son édition du jour, La Provence a fait un focus sur le jeune joueur de l’Olympique de Marseille, Marley Aké. Le minot âgé de 18 ans qui évolue au poste d’ailier aurait des qualités qui intéressent André Villas-Boas.

VILLAS-BOAS EXPLIQUE POURQUOI AKE A PLUS DE TEMPS DE JEU QUE LIHADJI

« On l’a vu, repéré et recruté quand il évoluait sur le côté gauche, mais quand on voit la qualité de ses appels de balle, c’est vrai qu’il a un potentiel intéressant pour jouer dans l’axe. Et « AVB » l’a immédiatement vu », a confié Sebastien Pérez, membre de la cellule de recrutement au média local.

Aké devrait donc continuer à grappiller des minutes de temps de jeu lors de la seconde partie de saison… Le jeune attaquant a le dessus sur Isaac Lihadji dans la hierarchie d’André Villas-Boas.

« On attend toujours le contact avec son agent, a indiqué l’entraîneur marseillais. J’attends la signature pour lui donner un peu de temps jeu et, à Toulouse, j’ai choisi Marley (Aké) pour entrer dans les dernières minutes. Je défends les couleurs du club. Il y a peut-être l’intérêt d’autres clubs et ça commence à jouer sur lui, je ne sais pas. Je pourrais en profiter en ce moment mais pourquoi ? Pour qu’il joue ensuite à Monaco, au PSG ? Quel intérêt pour l’OM son club formateur ? Je défends les intérêts du club peut-être contre moi-même. Mais entre Aké, qui a un futur ici, et Isaac, je fais des choix »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

OM : La reprise de l’entraînement est repoussée !

Alors que les Marseillais devaient reprendre l’entraînement ce dimanche après-midi, ils reprendront tous dès lundi matin.

Cela fait une semaine que les joueurs de l’Olympique de Marseille sont en trêve pour les fêtes de fin d’année. Après une bonne première partie de saison, les joueurs d’André Villas-Boas ont le droit à un peu de repos avant de reprendre l’entraînement.

Comme l’avait évoqué André Villas-Boas en conférence de presse, l’entraînement devait reprendre ce dimanche 29 décembre en fin de journée afin de laisser tous les joueurs rentrer tranquillement de vacances. Cependant, la date a été repoussée. Les Olympiens seront de retour au Centre Robert Louis-Dreyfus lundi matin selon La Provence pour « un repas en commun suivi d’une séance en début d’après-midi. »

Initialement fixée à dimanche après-midi, la reprise de l’entraînement de l’#OM a finalement été décalée de quelques heures #TeamOM

Coupe de France et Ligue 1…

Les joueurs de l’Olympique de Marseille auront donc une semaine pour retrouver du rythme avant d’aller à Limoges et affronter Trélissac pour les 32e de finale de Coupe de France. La Ligue 1 quand à elle ne reprendra que le 10 janvier pour André Villas-Boas et les siens avec un match important face à un concurrent direct au podium : le Stade Rennais.