Un création après 1899 ? Isidor a trouvé un club et le verdict est tombé dans l’affaire « Kenzo »… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Pas de preuve d’une création de l’OM en 1899 ? Isidor reste en Russie et les sanctions prononcées dans l’affaire Kenzo !

L’OM pas créé en 1899 ?

Dans son édition du jour, La Provence dresse un portrait de Gilles Castagno qui a consacré une partie de sa vie à concevoir une encyclopédie sur l’Olympique de Marseille.

Gilles Castagno, qui a rédigé une encyclopédie sur l’OM pour dévoiler sa riche histoire est revenu sur la date de création du club dans son portrait dressé par La Provence: « C’est une erreur d’affirmer que l’OM a été créé en 1899 »s’indigne t-il.

« À la suite de l’assemblée générale du 8 janvier 1900 et suivant l’arrêté préfectoral d’août 1899 », est-il mentionné dans les premiers statuts du club mais aucune trace de cet arrêté préfectoral n’existe dans les archives du département.

📰☕️ « Gilles Castagno connaît tout de l’#OM… et le partage ». Voici la Une de La Provence 🗞️ aujourd’hui. ➡️ Les informations du jour sont à retrouver sur @treize013. pic.twitter.com/LCkBMbiTcQ — Treize013 (@treize013) September 8, 2023



Le club phocéen ne s’est pas toujours appelé « l’OM ». Avant cela, « le Football Club de Marseille » s’était associé à un club multisports. Le président René Dufaure de Montmirail, qui estimait ce nom trop limité à suggérer « Olympique de Marseille » le 21 décembre 1899 lors d’une réunion, validé par l’assemblée Générale le 5 janvier 1900, qui est la datte officielle de la création de « l’OM ».

Gilles Castagno avait participé à notre émission débat Foot Marseille il y a un (septembre 2022)

Isidor file au Zenith !

Courtisé par plusieurs club français, dont l’Olympique de Marseille, lors des deux derniers mercatos, l’ancien joueur de l’AS Monaco Wilson Isidor ne reviendra pas dans l’Hexagone et va probablement rejoindre le Zénit Saint-Pétersbourg.

Pisté par l’OM cet été, l’ancien attaquant monégasque Wilson Isidor ne reviendra pas en France. Approché par le FC Lorient et l’Olympique Lyonnais, où Laurent Blanc lui a exposé son projet, le Français de 23 ans était proche de signer dans le club rhodanien mais le deal n’avait pas abouti. «Wilson Isidor ne signera pas à l’Olympique Lyonnais. Les résultats des tests médicaux auxquels s’est soumis Wilson Isidor depuis son arrivée à Lyon samedi ne permettront malheureusement pas de conclure son prêt avec option d’achat.»

Le joueur du Lokomotiv Moscou a continué de performer avec son équipe malgré la déception en inscrivant 8 buts et délivrant 1 passe décisive en 20 apparitions toutes compétitions confondues lors de la saison 2022-2023, pour un total de 19 réalisations et 7 assists en 39 matchs avec le club russe.

L’OM et le FC Metz bloqué par le Lokomotiv, Isidor proche du Zénit

Marseille et Metz se sont également positionnés sur le dossier. Le natif de Rennes allait rejoindre les Grenats lors du dernier jour du mercato. Il avait même passé sa visite médicale. Au final, tout est tombé à l’eau avec les Messins, comme avec les Olympiens. D’après les informations de Foot Mercato, le Lokomotiv Moscou n’a pas voulu donner suite aux demandes des clubs français concernant l’option d’achat intégrée dans le prêt.

Comme annoncé par la presse russe, Wilson Isidor devraient rejoindre le Zénit Saint-Pétersbourg sous la forme d’un prêt avec option d’achat. L’opération est en excellente voie et pourrait être officialisée d’ici la fin de la semaine.

La sentence est tombée pour les incidents d’Ajaccio !

Jugés fin août pour l’agression de la famille de Kenzo, âgé de 8 ans survenue lors du match AC Ajaccio Olympique de Marseille (1-0) en juin dernier, les trois supporters ajacciens d’une vingtaine d’années ont été condamnés à douze mois de prison avec sursis, ainsi qu’à des amendes et des interdictions de stade.

Mis en délibéré le 25 août à l’issue d’une audience mouvementée, le jugement dans « l’affaire Kenzo », un petit garçon âgé de 8 ans et atteint d’un cancer du cerveau est tombé ce matin: le tribunal correctionnel d’Ajaccio a reconnu coupable de l’ensemble des faits les trois supporters ajacciens poursuivis et les a condamnés tous trois à une peine d’emprisonnement de douze mois avec sursis, à une amende de 1 000 euros pour « le meneur », 500 pour les deux autres ainsi qu’une interdiction de stade de trois ans.

Le procureur de la République d’Ajaccio Nicolas Septe avait requis des peines aménageables d’emprisonnement de 12 mois avec sursis à 18 mois, en plus d’amendes allant de 1 000 à 1 500 euros et d’interdictions de stade pour cinq ans.

La partie civile soulagée du verdict

« La reconnaissance par le tribunal de l’ensemble des violences commises sur nos clients était le plus important pour nous », réagit Me Frédéric Pourriere, conseil de la famille. De son côté, au nom de la défense, Me Anna-Maria Sollacaro retient que « sa taille réelle a été redonnée à ce dossier ». « Un délibéré mesuré à la hauteur des faits tels qu’ils se sont réellement déroulés et qui se résument finalement à une extorsion de tee-shirt », ajoute-t-elle.