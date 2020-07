Un défenseur argentin, un milieu brésilien et la liste de 15 noms de Villas-Boas… les infos et rumeurs mercato OM de ce mardi

Tous les soirs à 20h10, FCMarseille vous propose les infos et rumeurs mercato du jour. Au menu ce mardi, un défenseur argentin annoncé en prêt à l’OM, un milieu brésilien qui serait ravi de retravailler avec Villas-Boas et la liste de 15 joueurs soumise par le coach portugais…

Un défenseur argentin comme seconde recrue ?

En difficultés financière, l’Olympique de Marseille scrute chaque bons coups sur le mercato estival. Le coach marseillais, André Villas-Boas attend encore d’autres recrues afin de pouvoir ne pas faire de la figuration en Ligue des Champions. Comme l’a affiché Alvaro Gonzalez, les joueurs et le coach attendent des recrues pour améliorer l’effectif dans l’optique de la saison prochaine.

Un renfort en défense central pourrait être attendu cet été. Le nom de Leonardo Balerdi est évoqué par OMUnited et Ligue1_Turkce. En effet, le jeune joueur de 21 ans n’est pas satisfait de sa situation au Borussia Dortmund et pourrait être prêté avec une option d’achat.

Barré par une féroce concurrence (Hummels, Akanji et Zagadou). Il n’a joué que 7 matchs en championnat cette saison. Recruté pour plus de 15,5 millions d’euros en provenance de Boca Juniors, il possède selon Transfermarkt une valeur marchande à 7,2 millions d’euros. Du côté de l’OM, il ferait alors office de troisième défenseur après Alvaro Gonzalez et Caleta-Car et peut être devant Lucas Perrin. Dans le cas ou Boubacar Kamara devait s’installer au poste de numéro six…

Balerdi prêt avec option d’achat. — omunitedom (@omunitedom) July 7, 2020

TRANSFER 🔥| Marsilya kulübünün, Leonardo Balerdi’yi (21) kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi. pic.twitter.com/9pejEDZOCf — Ligue 1 Türkçe (@Ligue1_Turkce) July 7, 2020

Mauricio convaincu par le projet OM

Selon plusieurs médias brésiliens dont Terra, le coach de l’OM aurait ciblé le milieu de terrain Mauricio. Ce brésilien de 31 ans a l’avantage d’être libre à partir du 31 juillet prochain. En effet, le joueur passé par Fluminense aura terminer son contrat avec le club grec du PAOK à la fin du mois. André Villas-Boas le connait bien pour l’avoir coaché au Zenith lors de la saison 2015/2016. Le brésilien était arrivé en janvier 2016 en provenance du Terek Grozny.

Informé de l’intérêt de Villas-Boas, Mauricio a affiché son envie de rejoindre l’OM.

« Quand j’ai entendu parler de son intérêt pour moi, j’étais très heureux. J’ai travaillé avec André (Villas-Boas) en Russie et j’ai été très impressionné par ses compétences professionnelles. Ce serait quelque chose qui me motiverait d’une manière spéciale. » Mauricio – source : Terra (05/07/2020)

Le chiffre : 29

C’est le nombre de matches disputés par Mauricio cette saison avec le PAOK, dont 17 en Super League.

AVB a une liste de 15 noms ?

L’OM s’est offert sa première recrue estivale en la personne de Pape Gueye. Le milieu de terrain est arrivé libre en provenance du HAC, une situation contractuelle parfaite pour l’OM (même si Watford devrait réclamer une compensation) qui ne peut pas se permettre de payer un transfert à l’heure actuelle. En effet, selon la Provence, le président Eyraud explique aux agents qui le contactent : « On ne peut rien faire tant qu’on n’a pas vendu« . Un message clair qui n’arrange pas les affaires d’André Villas-Boas…

Le coach portugais a participé au recrutement de Gueye, il fait office de directeur sportif intérimaire en attendant l’arrivé du fameux Head of Football. Ce dernier, conscient de la marge de manœuvre très étroite, aimerait quand même étoffer rapidement son effectif en prévision de la Ligue des Champions. D’ailleurs, selon un agent interrogé par le quotidien local, « AVB peut trouver deux ou trois joueurs en prêt pour ajuster son équipe« . Villas-Boas aurait d’ailleurs proposé une liste d’une quinzaine de noms. A suivre…