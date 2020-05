Un déficit de 206M€ pour un club de Ligue 1 ? Et ce pourrait bien être l’OM…

Le club marseillais est dans le rouge financièrement. Médiapart s’est procuré un document de la LFP qui accable quatre clubs de Ligue 1 dont l’OM…

On savait que la situation économique de l’OM était très inquiétante. Elle pourrait l’être plus qu’on ne le pensait, si l’on en croit les informations de MédiaPart. Selon le site d’information, un club de Ligue 1 pourrait en effet atteindre un déficit 206,3 millions d’euros à la fin du mois de juin 2020, et ce club pourrait bien être l’OM :

« Il pourrait s’agir tout naturellement de l’OM, qui est déjà le club le plus en déficit la saison antérieur et qui pourrait être celui affichant une perte gigantesque de 206,3 millions d’euros à la fin du mois de juin 2020 » Source : Media Part

Un DANGER DE FAILLITE POUR PLUSIEURS CLUBS ?

MadiaPart ajoute que Saint-Etienne, Bordeaux et Lille sont aussi dans une situation financière catastrophique. « À ces niveaux de déficit, un club peut-il survivre ? Ou bien la faillite est-elle inévitable ? » s’interroge le média pour les quatre clubs de Ligue 1.

Certains clubs de L1 (suivez mon regard) sont au bord de la faillite. Notre Formidable Institution™️ le EBITDA FC va pouvoir aller en Europe du coup? -> La faillite retentissante du foot français via @Mediapart https://t.co/qyIchyMzcc pic.twitter.com/Aw0s3G5Vyq — Thomas Seymat (@tseymat) May 21, 2020