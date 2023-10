Un énorme coup dur pour ce concurrent de l’OM

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos autour des concurrents de l’OM. (PSG, Rennes, LOSC, Nice, Lyon…). Ces dernières semaines ont été compliquées pour Youcef Atal, son verdict est tombé !

La LFP a annoncé ce mercredi son verdict concernant Youcef Atal, visé par une enquête pour « apologie du terrorisme ». L’international algérien ne pourra pas jouer avec son équipe de l’OGC Nice jusqu’au début du mois de décembre. Il est écarté pour 7 rencontres. Un gros coup dur pour les Niçois !

« C’est un sujet très compliqué. Youcef sait l’erreur qu’il a faite. Je le connais depuis plus de cinq ans. Je n’ai jamais vu Youcef aussi triste et aussi dévasté, avouait Dante dans l’émission de Nice-Matin avant le match contre l’OM. Je vois comment il est avec mes enfants, ses rapports avec les gens autour de lui. Je suis persuadé qu’il veut la paix. La paix dans le monde. Aujourd’hui, il est vraiment triste, déçu et dévasté par cette histoire »

Visé par une enquête pour « apologie du terrorisme », Youcef Atal a été suspendu 7 matches par la commission de discipline de la LFP soit jusqu’au 20 décembre prochain https://t.co/D7cfeEDk1s pic.twitter.com/Xl7y5beENS — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 25, 2023

Communiqué de l’OGC Nice

Dès son retour de la sélection nationale d’Algérie, où il était depuis le 9 octobre, les dirigeants de l’OGC Nice ont convoqué et échangé avec Youcef Atal.

L’OGC Nice entend que le joueur a reconnu son erreur en retirant rapidement le partage de la publication et a présenté ses excuses écrites et publiques. Néanmoins, compte tenu de la nature de la publication partagée et de sa gravité, le club a pris la décision de prendre immédiatement des premières sanctions disciplinaires à l’encontre du joueur, préalables à celles qui pourraient être décidées par les instances sportives et judiciaires.

À ce titre, le club a décidé de suspendre Youcef Atal jusqu’à nouvel ordre.

Nous tenons à souligner que la réputation et l’unité de l’OGC Nice résultent du comportement de l’ensemble de ses salariés qui doit être en accord avec les valeurs défendues par l’institution. Comme lors de son message de vendredi dernier, où l’OGC Nice rappelait son engagement ferme pour que la paix prévale sur toute autre considération.