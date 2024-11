Un international brésilien, et deux départs en janvier… Les 3 infos mercato OM de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi.

L’OM se renseigne sur Arthur (28 ans)

Le mercato de janvier va permettre à l’OM de combler certains manques dans son effectif. Alors que c’est plutôt en défense qu’il y a des limites, un milieu de terrain est toujours pisté. L’Olympique de Marseille semble suivre de près la situation d’Arthur Melo, milieu de terrain brésilien de 28 ans, actuellement sous contrat avec la Juventus Turin.

Selon le journaliste Nicolo Schira, le club phocéen a demandé des informations sur le joueur, ancien du FC Barcelone, acheté par la Juve pour 80,6 millions d’euros en 2020. La situation d’Arthur à Turin est devenue problématique, avec un écartement total depuis l’arrivée de l’entraîneur Thiago Motta. En effet, il n’a pas disputé une seule rencontre officielle depuis le début de la saison 2024-2025.

A lire : Ex OM : Fin du cauchemar pour Samuel Gigot?

Retour d’un prêt à la Fiorentina l’année dernière, Arthur Melo ne fait plus partie des plans de la Juventus, qui souhaiterait se séparer de lui dès le mois de janvier 2025. Le club turinois semble ainsi prêt à l’envisager comme un poids à évacuer, surtout après un passage décevant où il n’a joué que 63 matchs toutes compétitions confondues. Le journaliste précise : « L’Olympique de Marseille et le Betis ont demandé des informations pour Arthur. La Juventus a déjà donné son accord pour son départ. Dans les coulisses : le milieu de terrain brésilien a refusé plusieurs offres en août dernier de clubs grecs et turcs. »

#OlympiqueMarseille and #RealBetis have asked info for #Arthur. #Juventus have already given the availability to his departure. Behind the Scenes: the brazilian midfielder has turned down some bids last August from Greek and Turkish clubs. #transfers https://t.co/8CC7rvNeI9 — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 21, 2024



Bien que le recrutement d’un milieu défensif ne soit pas une priorité immédiate pour l’OM, l’intérêt pour Arthur pourrait s’intensifier en cas d’opportunité sur le marché. Le joueur, sous contrat jusqu’en 2026, avait attiré des clubs grecs et turcs l’été dernier, et se trouve désormais aussi dans le viseur du Betis Séville.

À ce jour, Marseille n’a pas formulé d’offre concrète, mais son intérêt témoigne de la possibilité d’un renfort dans l’entrejeu, en cas de conditions favorables. L’OM pourrait bien se saisir de cette occasion, surtout si la Juventus est prête à laisser partir Arthur à un prix raisonnable.

Reste à savoir si l’OM passera à l’action lors du mercato hivernal, ou si la situation évoluera dans les semaines à venir, notamment avec un Arthur Melo en quête d’un nouveau départ. Cela ressemble une nouvelle fois comme une opportunité de marché.

Amir Murillo pourrait quitter l’OM dès janvier 2025

L’Olympique de Marseille pourrait connaître des changements lors du mercato d’hiver 2025, avec un possible départ d’un de ses joueurs. Des éléments indiquent que ce dernier pourrait être poussé vers la sortie en raison de performances en deçà des attentes et de contraintes administratives liées à l’effectif.

Amir Murillo, défenseur panaméen de l’Olympique de Marseille, pourrait quitter le club dès le mercato d’hiver 2025, selon La Provence. Arrivé cet été en provenance du RSC Anderlecht en 2023, Murillo était initialement la doublure de Clauss, il peine à s’imposer pleinement dans son rôle de titulaire cette saison. Un proche du joueur l’expliqué au quotidien local : « Murillo donne l’impression que ce nouveau statut lui pèse un peu, l’empêche de se lâcher. » Malgré son sérieux et son implication sur et en dehors du terrain, il semble manquer de confiance pour exprimer ses qualités et se libérer dans ses performances.

Des performances en deçà des attentes à l’OM

Bien que Murillo soit apprécié de ses coéquipiers pour son attitude professionnelle et son travail acharné, ses performances n’ont pas encore été à la hauteur des attentes de l’OM. Son engagement est constant mais il peine parfois dans le placement et balle au pied. De plus, la pression liée à son nouveau statut de titulaire font de lui un joueur qui, pour l’instant, ne parvient pas à se démarquer. Si son comportement exemplaire dans le vestiaire est salué, cela ne lui suffit pas pour s’affirmer comme un joueur clé dans l’effectif marseillais.

La gestion des places extracommunautaires : un facteur décisif pour Murillo

Un autre élément qui pourrait précipiter son départ est la gestion des joueurs extracommunautaires à l’OM. Le club marseillais dispose actuellement de plusieurs joueurs non-européens dans son effectif, et selon La Provence, Murillo pourrait être poussé vers la sortie afin de libérer une place pour un futur renfort. Cette contrainte administrative, combinée aux performances moyennes du joueur, pourrait inciter l’OM à se séparer de l’international panaméen, soit par un prêt, soit par un transfert permanent.

Quel avenir pour Amir Murillo à l’OM ?

À 28 ans, Murillo se trouve à un tournant de sa carrière. Si son adaptation à l’OM ne s’améliore pas, un départ dès le mercato d’hiver semble envisageable, surtout si le club souhaite renforcer d’autres secteurs de son équipe. Le défenseur panaméen devra rapidement montrer qu’il est capable de répondre aux attentes pour conserver sa place au sein de l’équipe. Le mercato hivernal pourrait bien marquer un tournant décisif dans son avenir à Marseille.

Mughe prêté à partir de janvier ?

François-Régis Mughe, jeune attaquant de l’OM, pourrait quitter le club marseillais lors du mercato hivernal 2025, un prêt avec option d’achat étant envisagé. Dunkerque, où il avait évolué la saison passée, serait de nouveau intéressé par ses services, avec l’accord des dirigeants marseillais.

François-Régis Mughe, jeune attaquant de 20 ans, pourrait quitter l’Olympique de Marseille lors du mercato hivernal 2025. Selon le média camerounais 237foot, l’OM, sous la direction de Roberto De Zerbi, ne compterait pas sur lui pour l’avenir. Le joueur pourrait ainsi être prêté, comme ce fut le cas lors de la seconde moitié de la saison 2023-2024 à Dunkerque, en Ligue 2.

Cette fois-ci, un prêt avec option d’achat semble être la solution privilégiée. Dunkerque, club où Mughe a joué cinq matchs la saison dernière, serait de nouveau intéressé par ses services. Les dirigeants marseillais auraient d’ores et déjà donné leur accord pour cette nouvelle collaboration. Si l’option d’achat est activée, cela permettrait à Dunkerque de conserver le joueur de manière définitive, en cas de performances satisfaisantes.

Sous contrat avec l’OM, Mughe n’a pas réussi à s’imposer dans l’équipe première, où la concurrence est féroce. Sa jeunesse et son manque de temps de jeu en Ligue 1 pourraient le pousser à chercher davantage de minutes sur le terrain. De Zerbi n’a jamais fait appel à lui cette saison. Un prêt à Dunkerque offrirait ainsi l’opportunité de continuer son développement en tant que joueur, tout en se faisant un nom en Ligue 2.

Ce départ, bien que regrettable pour l’OM, pourrait être bénéfique à long terme pour les deux parties : Dunkerque aurait la chance d’acquérir un jeune talent avec un potentiel de progression, tandis que l’OM pourrait éventuellement tirer profit de cette vente future. Ainsi, le mercato hivernal 2025 pourrait être déterminant pour la trajectoire de François-Régis Mughe, qui cherche à s’affirmer dans le football professionnel.