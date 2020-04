Un international croate visé, Kamara pisté par un cador et Sarr ciblé en Espagne… Les 3 infos OM de ce mardi !

Un joueur de Besiktas visé, Kamara attire les clubs anglais et Séville ne lâche pas Bouna Sarr… Les 3 infos OM de ce mardi !

Rumeur Mercato : L’OM prêt à miser sur un international croate (estimé à 10M€) ?

Malgré de grosses difficultés financières et la pandémie du Coronavirus, l’OM doit penser à la suite et à une hypothétique qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Dans cette optique, le club olympien serait intéressé par un défenseur habitué du haut niveau…

L’OM va devoir vendre pour équilibrer ses comptes cet été. Plusieurs jeunes éléments comme Boubacar Kamara ou Duje Caleta-Car pourraient être sacrifiés en cas de belle offre. Le club olympien, déjà limité en défense centrale, pourrait tenter de recruter un autre défenseur expérimenté (Alvaro sera définitivement transféré à la fin de la saison)…

Le retour de la rumeur Vida

Selon le média turc TRT Spor, Beşiktaş veut se débarrasser des gros salaire et pousserait son défenseur Domagoj Vida vers la sortie. L’OM serait un des clubs le plus intéressé et pourrait même faire une offre. Comme concurrent, Slaven Bilic aimerait aussi faire venir son compatriote à West Bromwich (candidat à une montée en Prelmier League). Le président du Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi exigerait 10M€ pour son international croate. Domagaj Vida a marqué 4 buts en 25 matchs cette saison.

Le (très) gros bémol

L’OM doit faire baisser sa masse salariale et Vida touche le plus gros salaire de Beşiktaş , à savoir 3M€ net par an. L’OM ne peux plus proposer ce genre d’émoluments, le média TRT Spor parle d’un salaire de 6M€ (surement brut) à Marseille, soit ce que touche un Kevin Strootman. Impossible ! (sans parler d’un transfert à 15M€ pour un joueur de 30 ans, 31 le 29 avril prochain).

Mercato OM : Après City, un autre grand club anglais prêt à miser gros sur Kamara ?

Boubacar Kamara est l’un des joueurs de l’OM ayant la plus grosse cote sur le marché des transferts. Le milieu de terrain marseillais attise les convoitises, notamment en Angleterre en vu du prochain Mercato.

Boubacar Kamara va t-il poursuivre son ascension à l’Olympique de Marseille ? Les dirigeants club marseillais vont-il devoir vendre la jeune pépite issue du centre de formation afin de renflouer les caisses ? Le milieu de terrain de l’OM est l’une de plus grandes valeurs marchande de l’effectif olympien. Il est notamment courtisé en Angleterre par des grands clubs de Premier League.

Ce dimanche, c’est Express Sport qui affirmait que Manchester City était prêt à formuler une offre pour Boubacar Kamara. Le club mancunien pourrait ainsi proposer 28 million d’euros pour le recruter.

30 millions d’euros pour Kamara?

Mais selon le 10 sport, City ne serait pas seul sur le coup. En effet, Chelsea serait également prêt à sortir le carnet de cheque pour s’attacher les services de l’Olympien. Les enchères pourraient ainsi grimper dans les prochains mois…

Reste à savoir si les dirigeants olympiens pourront résister à la tentation de vendre leur joyaux…

Mercato OM : Après Lopez, le FC Séville vise un cadre de Villas Boas !

Bouna Sarr est joueur le plus utilisé cette saison par André Villas-Boas. Le coach marseillais a récemment tenu des propos très élogieux envers le latéral et milieu offensif gauche de l’OM. Il faut logiquement partie des olympiens courtisés par des clubs étrangers sur le marché des transferts.

Selon les informations les informations de France Football, le FC Séville serait l’un des prétendants sérieux. L’hebdomadaire explique que le club espagnol a même supervisé à deux reprises contre Amiens (2-2) et contre Nîmes (1-3) le joueur de l’OM. Un montant de 10 a 15 millions d’euros est également évoqué. Mais Seville n’est pas seul sur le coup. Le Borussia Dortmund et Everton seraient également intéressé par Bouna Sarr.

il peut être capitaine la saison prochaine — Sarr

Récemment le coach marseillais André-Villas-Boas avait fait savoir qu’il considérait l’ancien messin comme un cadre de son effectif :

« J’étais très content de lui donner le brassard de capitaine, l’autre jour, parce que je le considère comme un leader. Il reste le joueur le plus utilisé cette saison, que ce soit comme ailier ou latéral. Nous avons une très bonne relation, une relation d’une grande franchise. Je l’apprécie beaucoup. Son travail est irréprochable, il s’entraîne bien. C’est un mec charismatique, très apprécié du vestiaire. Je pense qu’il peut prendre encore une autre importance au sein du vestiaire d’ici à la fin de la saison et qu’il peut être capitaine la saison prochaine. » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse