Un joueur de l’OM entre dans l’histoire avec sa sélection !

Ali Mohamed et la sélection des Comores se qualifient pour la première fois de leur histoire pour la CAN. Après leur match nul 0-0 face au Togo, les Comoriens ont validé leur ticket pour la compétition 2022. Un exploit pour cette petite nation qui émerge vraiment dans le football africain. En l’espace de huit ans, la sélection comorienne a grapillé 63 places au classement FIFA. Cela prouve l’amélioration du niveau de cette équipe et rend cette qualification plus logique.

ali mohamed, pas seul marseillais qualifié pour la can

Si les Comores d’Ali Mohamed ont réussi à se qualifier, le jeune latéral marseillais n’est pas le seul olympien d’ores et déjà qualifié pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. En effet, la Tunisie a également validé son ticket, ce qui fait de Saîf-Eddine Khaoui le second Marseillais qualifié. Il aura donc la possibilité de disputer cette compétition sous le maillot tunisien.