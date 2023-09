Un joueur du PSG lance le clasico face à un OM blessé

L’Olympique de Marseille n’est pas au mieux de sa forme avec l’entraîneur Marcelino qui devrait officiellement quitter le club. Cela n’a pas empêché Manuel Ugarte du PSG de lancer le Clasico.

A l’issue de la victoire du PSG face au Borussia Dortmund ce mardi en Ligue des Champions, Manuel Ugarte était en zone mixte. Au micro des journaliste, le milieu de terrain uruguayen n’a pas caché son envie de l’emporter face à l’Olympique de Marseille au Parc des Princes.

Le Classique est toujours un match important

« Sans aucun doute, c’est important de prendre ces trois points à domicile dans un groupe aussi fort. A domicile, nous devons toujours gagner. Comme je l’ai déjà dit, l’appui du public fait la différence. Nous sommes contents mais nous savons que c’est un groupe très difficile. On sortait d’un match difficile contre Nice, qui était une grande équipe. Aujourd’hui, nous sommes très contents. Le Classique est toujours un match important. L’important, c’est de l’aborder en équipe. Jouer à domicile est important et nous donne de l’optimisme. Les supporters sont incroyables avant, pendant, et après le match, c’est une connexion très importante »

Dugarry fustige les supporters marseillais !

De leur côté, les supporters marseillais sont toujours dans l’attente de l’issue de cette situation qui dure depuis ce lundi. Dans Rothen s’enflamme sur RMC, Christophe Dugarry a clairement pointé du doigt les supporters marseillais: « Ça fait des années que l’on sait que les supporters ont trop de pouvoir en France. Des dirigeants sont encore surpris de ça, estime l’ancien attaquant de l’OM. Mais Longoria, à partir du moment où tu fais une réunion comme ça, tu t’attendais à quoi? (…) Tu sais que les coups de pression vont exister. Je les condamne fermement, je trouve ça honteux. Mais c’est évident qu’il va y avoir des coups de pression. C’est malheureusement le rôle que se sont donnés les supporters. On ne les sanctionne pas, on les laisse faire ce qu’ils veulent et quand ils veulent. »

