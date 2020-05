Un joueur du PSG pisté, Eyraud et McCourt prennent la parole après l’arrêt du championnat… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose ses 3 infos OM de la journée ! Au menu ce samedi : Draxler pisté en hiver et le communiqué d’Eyraud et McCourt !

Mercato : L’OM aurait tenté de récupérer un joueur du PSG cet hiver !

En manque de profondeur de banc et donc de qualité en attaque en l’absence de Florian Thauvin, l’OM aurait tenté d’approcher le PSG pour récupérer Julian Draxler lors du mercato hivernal.

Ce samedi, la presse allemande a évoqué le cas de Julian Draxler, joueur du Paris Saint-Germain. L’ancien joueur de Wolfsburg qui n’est plus titulaire dans le club de la capitale aurait été approché par plusieurs écuries lors du mercato hivernal…

20 millions d’euros réclamés par le PSG pour Draxler…

RevierSport révèle ce samedi que l’Olympique de Marseille aurait tenté de le faire venir en janvier mais a été refroidi par le PSG. En effet, selon le média allemand, les champions de France réclamaient 20 millions d’euros pour s’attacher les services du milieu offensif.

A LIRE AUSSI : OM : Encore des doutes sur une qualification en LDC?

Une somme bien trop importante pour que l’OM poursuive cette piste, d’autant plus que son salaire de 7 millions d’euros par an n’aurait pas pu être honoré par le club. D’autres médias affirment que c’est le Borussia Dortmund qui pourrait conclure l’affaire cet été afin de relancer l’international allemand.

Selon @RevierSport, le Hertha Berlin aurait été intéressé par le parisien Draxler. Cet hiver, le PSG aurait demandé 20M€ à l’#OM qui voulait récupérer Draxler. pic.twitter.com/hxxuI1i3Cv — OManiaque (@OManiaque) May 2, 2020

McCourt : « En rachetant l’OM, je savais qu’il y aurait des hauts et des bas, mais… »

Via un communiqué publié sur le site officiel de l’Olympique de Marseille, Franck McCourt a affirmé son soutien au club et sa vision à long terme.

Ce samedi, l’Olympique de Marseille a publié un communiqué sur son site officiel. Le propriétaire du club Frank McCourt ainsi que le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud se sont exprimés au sujet de la qualification en Ligue des Champions et de la situation actuelle du football.

Le monde du sport n’est pas un long fleuve tranquilLE — MCCOURT

L’investisseur américain a tenu à rappeler son attachement aux supporters et qu’il a « hâte de partager les années à venir » avec eux.

A LIRE AUSSI : OM : McCourt a refait un chèque ?

« De Marseille à New York, nous faisons face à la même pandémie et partageons les mêmes difficultés. Cette situation nous rappelle pourquoi nous devons nous soutenir et pourquoi l’OM est plus qu’un club de football pour les Marseillais. Je suis très fier de toutes les initiatives de soutien aux hôpitaux et aux plus démunis que le club met en œuvre actuellement. Le monde du sport n’est pas un long fleuve tranquille. En rachetant l’OM, je savais qu’il y aurait des hauts et des bas, mais notre vision à long terme dépasse ces contingences du quotidien. Moins de 4 ans après la reprise du club, nous voilà qualifiés en Champions League, après avoir joué une finale de Ligue Europa. Félicitations aux équipes en place, cela veut dire que nous sommes sur la bonne voie. J’ai hâte de partager les années à venir aux côtés de ces supporters magnifiques, ils forment l’âme de ce club que j’aime, avec sa passion, son originalité, et que je soutiens dans sa quête d’excellence. »

Frank McCourt – Source : OM

L’Olympique de Marseille, 2e du Championnat de France 2019-2020 🔵⚪ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 2, 2020

OM – Eyraud : « Cela nous conforte dans notre stratégie… »

Dans un communiqué publié ce samedi, Jacques-Henri Eyraud se félicite d’avoir terminé à la seconde place de la Ligue 1 et confirme qu’une seconde phase du projet est enclenchée.

Ce samedi, l’Olympique de Marseille a publié un communiqué faisant suite à l’arrêt du championnat et donc à l’officialisation d’une qualification en Ligue des Champions.

nous entamons à présent la deuxième phase de notre plan — EYRAUD

Pour Jacques-Henri Eyraud, le président du club, cette seconde place vient « achever » une première partie du projet pour en démarrer une nouvelle basée sur notamment sur le centre de formation.

A LIRE AUSSI : McCourt : « En rachetant l’OM, je savais qu’il y aurait des hauts et des bas, mais… »

« En ces temps délicats, le football apparaît comme secondaire. Mais mon devoir de dirigeant est de préparer l’avenir malgré tout. Cette seconde place nous conforte dans notre stratégie. Après avoir achevé la première phase de notre plan, avec des investissements massifs pour relancer le club, nous entamons à présent la deuxième phase avec des performances sportives, une qualité d’infrastructures et un centre de formation en très net progrès. Nous devons désormais relever le défi de la pérennité économique de notre modèle. L’ensemble des salariés de l’OM que je remercie profondément pour leur mobilisation se projette désormais vers la saison prochaine, elle nous verra franchir un nouveau cap »

Jacques-Henri Eyraud – Source : OM