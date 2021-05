Un latéral gauche marocain, Almada et Blanco très courtisé… les 3 infos mercato OM de ce lundi

Tous les soirs à 20h10 on vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce lundi : le jeune latéral gauche marocain Anas Nanah, Almada et Blanco dans le viseur…

Anas Nanah dans le viseur de Longoria

L’Olympique de Marseille a fait passé des tests à plusieurs jeunes joueurs nords africains en fin de saison dernière. Seul Oussama Targhalline a été retenu et il évolue de temps en temps avec le groupe pro sans avoir eu de temps de jeu.

Foot Mercato nous informe ce dimanche que plusieurs joueurs de l’Académie Mohammed VI au Maroc sont pistés par de gros clubs européens… C’est notamment le cas d’Anas Nanah qui évolue au poste de latéral gauche et qui faisait partie des joueurs ayant passé des essais à l’OM la saison dernière.

« Ces tests avaient été concluants, mais il n’avait pas été gardé à l’époque, n’étant pas encore majeur », rappelle Foot Mercato en ajoutant que le défenseur plaisait énormément en interne, notamment au coach Villas-Boas.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : L’AS Roma prêt à jouer un mauvais tour à Longoria?

« Repéré par Nasser Larguet, directeur du centre de formation marseillais et aussi ancien DTN du Maroc, Nanah avait surtout tapé dans l’œil d’André Villas-Boas. Le technicien portugais, lorsqu’il était encore entraîneur de l’OM, avait demandé à sa direction de garder le joueur pour l’intégrer au groupe professionnel au moment où Jordan Amavi était encore blessé. Malgré le départ de l’ancien entraîneur de Tottenham, le club phocéen compte revenir à la charge cet été et a la priorité sur le joueur. » Source : Foot Mercato (02/05/21)

🚨 INFO FM : l’Académie Mohammed 6 affole l’Europe. 🇲🇦 Anas Nanah (18 ans) est toujours plus proche de l’#OM. Tawfik Bentayeb (19 ans) intéresse la Ligue 1, Mohammed Amine Essahel (18 ans) vers la Liga mais pas que.. [@Santi_J_FM]#MercatOM #TeamOMhttps://t.co/cdgduV7o89 — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) May 2, 2021

Almada priorité de l’Inter

Cela fait plusieurs jours que la presse argentine affirme que Jorge Sampaoli s’intéressent au jeune milieu offensif argentin Thiago Almada. Ce joueur de 20 ans est un meneur de jeu qui peut aussi jouer sur les côtés de l’attaque. Son profil intéresse Longoria mais le montant de son transfert pourrait être élevé car la concurrence est forte.

Son club Velez Sarsfield devrait laisser filer sa pépite cet été pour l’Europe. Le joueur dispose d’une clause de départ est estimée à 20 M€. Si un chiffre minimum de 12M€ a été évoqué, l’intérêt de plusieurs clubs pourrait faire monter les enchères. En effet, selon la Gazzetta Dello Sport, Thiago Almada serait la grande priorité du nouveau champion d’Italie, l’Inter Milan. Une source proche du club de Velez nous a confié que le milieu de terrain aurait donné un accord verbal à Pablo Longoria il y a plusieurs semaines. Cependant, même si cette affirmation se confirme, l’intérêt de l’Inter va faire monter le prix de la transaction et grandement compliquer la tâche de l’OM dans ce dossier. D’autant que Vélez vendra au plus offrant…

En conférence de presse jeudi dernier, Jorge Sapaoli a nié avoir des contacts avec Almada même s’il connait le milieu de terrain argentin.

ALMADA, JE NE CONFIRME PAS DES CONTACTS — Sampaoli

« Almada, je ne confirme pas des contacts. Je connais très bien le joueur, on a de très bons rapports. C’est un joueur en développent avec un grand avenir. Je ne sais pas si le club a communiqué avec lui. Je suis concentré sur la fin de saison. C’est un jouer d’avenir, n’importe quel coach le voudrait, je l’apprécie beaucoup mais je ne sais pas si le club est entré en contact pour le prendre. Il deviendra un joueur important quand il va se consolider. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (29/04/2021)

Olivier Gottteland, agent de joueur qui connaît bien le football sud américain nous avait parlé de ce jeune milieu de terrain.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Sampaoli et Longoria préparent une offre pour une pépite d’Argentine?

« C’est un joueur de 19 ans, pas un très grand gabarit (1,71m) qui est très en vue en ce moment. C’est un jeune milieu de terrain offensif qui peut jouer sur les côtés qui a de très bonnes qualités techniques, une bonne vision de jeu, dribbleur… Il peut déstabiliser ses adversaires par un dribble, un changement de direction ou même par des passes précises qui cassent des lignes. Il est d’une génération en Argentine où il y a Mathias Palacios ou Cristian Ferreira mais il a un petit temps d’avance sur eux. » Olivier Gotteland – Source : Football Club de Marseille (24/04/21)

Fabio Blanco très suivi…

Pablo Longoria va devoir renforcer l’effectif cet été avec un budget limité. Le président de l’Olympique de Marseille aurait déjà dessiné les traits de son recrutement, voulant à la fois ajouter de la fraîcheur tout en apportant de l’expérience.

« Beaucoup de noms qui vont sortir dans la presse et ils seront vrais. On va faire un mix avec des joueurs expérimentés et des jeunes joueurs que l’on peut appelé « pépite » pouvant apporter de la fraicheur à l’intérieur du club », avait-il annoncé lors de sa conférence de presse mercredi dernier.

LA DIRECTION DE l’OM AURAIT RENCONTRÉ SES PARENTS

Selon les informations de Sport 1, l’Olympique de Marseille ferait partie des clubs voulant arracher Fabio Blanco au FC Valence. La direction marseillaise se serait même rendu chez le joueur afin de discuter avec ses parents en vue d’un transfert. Pablo Longoria serait en effet très intéressé par l’ailier âgé de 17 ans mais il ne serait pas le seul à vouloir le faire signer.

A LIRE : Mercato OM : Un sacré concurrent pour Thiago Almada… Accord verbal entre le joueur et Longoria ?

En effet, le média affirme que le FC Barcelone, le Bayern Munich, le Real Madrid et des clubs italiens seraient à l’affût sur ce dossier. Le jeune joueur serait même en discussions avec l’Eintracht Francfort. La concurrence sera difficile pour Longoria !