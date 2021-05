Un Lensois plaît en Angleterre, un cadre lyonnais poussé à partir et un Lillois devancé par un Rémois… Les 3 infos mercato des concurrents de l’OM !

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Voici les 3 infos mercato des concurrents de l’OM du mercredi 19 mai !

MERCATO CONCURRENTS OM : UN LENSOIS SUIVI DE PRÈS PAR DES TOPS CLUBS DE PREMIER LEAGUE !

Auteur d’une très belle saison avec les Sang et Or, Jonathan Clauss dispose d’une jolie côte sur le marché des transferts. De très grands clubs anglais souhaitent s’attirer les services du lensois.

La surprise de cette saison 2020-2021, c’est bien le Racing Club de Lens ! Tout juste remonté en Ligue 1, les Sang et Or sont toujours dans la course à l’Europe, à une journée de la fin du championnat. Si les Lensois réalisent une saison particulièrement bonne, c’est en partie grâce à l’un de leur joueur: Jonathan Clauss. L’ailier de formation, replacé au poste de latéral droit, réalise un exercice exceptionnel. Avec 3 buts inscrits et 6 passes décisives, il est normal de voir des clubs s’intéresser à son profil.

LES FINALISTES DE LA LIGUE DES CHAMPIONS INTÉRESSÉS ?

Selon les informations de Kicker, le latéral lensois a du beau monde derrière lui ! En effet, Manchester City et Chelsea seraient sur la piste de Jonathan Clauss. Autre top club européen intéressé par le profil du joueur : le FC Séville. Le vainqueur de la dernière édition de l’Europa League suit de près la situation du Lensois. Le RCL demanderait entre 6 et 10 millions d’euros pour se séparer de leur joueur. Un cadeau pour ce type de club.

Mercato concurrents OM: Un départ surprenant à venir du côté de Lyon ?

Un cadre de l’effectif lyonnais pourrait quitter le club dès cet été, poussé dehors par une possible recrue.

L’Olympique Lyonnais est lancé sur différentes pistes au poste de latéral gauche. Depuis de nombreux jours, le nom de Renan Lodi revient avec insistance. Mais le joueur de l’Atletico Madrid ne devrait pas être la recrue de l’OL à ce poste. En effet, Juninho serait proche d’un accord avec un latéral gauche brésilien. Henrique Silva, joueur de Vasco de Gama, devrait être l’une des prochaines recrues lyonnaises. Cette arrivée pourrait engendrer le départ d’un cadre de l’effectif de l’OL.

Cornet vendu pour 12m d’euros ?

Maxwell Cornet devrait faire les frais de cette arrivée. Le latéral ivoirien pourrait quitter l’Olympique Lyonnais suite à l’arrivée de Henrique Silva. Son prix est estimé aux environs de 12M d’euros, une belle plus value par rapport aux 400 milles euros offerts au FC Metz pour acquérir les services du joueur. Le Lyonnais plairait à plusieurs écuries allemandes, à en croire les informations du journal L’Equipe.

Mercato concurrents OM: Un Lillois doublé par un joueur de Reims?

Annoncé comme le remplaçant de Gianluigi Donnaruma à l’AC Milan, Mike Maignan pourrait être doublé par un autre portier de Ligue 1. Le gardien rémois Pedrag Rajkovic serait en route vers San Siro.

Et si Mike Maignan n’allait finalement pas au Milan AC ? En effet, le nom du portier lillois revient avec grande insistance depuis plusieurs semaines lorsque le sujet de la succession de Gianluigi Donnaruma dans la cage milanaise est abordé. Le jeune italien arrive en fin de contrat et les discussions à propos d’une possible prolongation de contrat seraient au ralenti. Si Mike Maignan semblait être en pôle position pour devenir le prochain gardien de but de l’AC Milan, un nom bien connu en France pourrait l’en empêcher.

rajkovic plutôt que maignan à milan ?

En effet, le gardien de but du Stade de Reims Pedrag Rajkovic pourrait devenir le prochain portier des Rossoneri. Ce dernier est moins cher que Mike Maignan et est jugé comme étant tout aussi solide que le goal français. Une surprise qui pourrait inquiéter les Lillois, en quête d’argent lors du prochain mercato estival.