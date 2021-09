Un match avec Drogba, Ravanelli, JUL, Di Meco au Vélodrome pour la bonne cause !

UNICEF France organise un match de gala où des légendes de l’OM et d’autres stars du ballon rond, mais pas seulement, se relaieront. L’objectif de ce « match des héros », à travers la billetterie et une tombola est de récolter des fonds pour favoriser l’accès à l’éducation en Côte d’Ivoire notamment.

Un match de foot avec Didier Drogba, Fabrizio Ravanelli ou encore Robert Pires, ça fait rêver. Et pourtant, ils seront bien présents, eux et tant d’autres, sur la pelouse de l’Orange Vélodrome, le 13 octobre prochain à 19 heures. Ce match est organisé par UNICEF France qui a présenté, ce lundi, « le match des héros ».

Equipe Wenger vs Equipe JPP

D’un côté, la Team UNICEF coaché par Arsène Wenger. Teddy Riner, ambassadeur d’UNICEF France avec Tony Parker, Robert Pires, Kev Adams, Hakim Jemili, Matt Pokora, Éric Abidal, Esteban Cambiasso, Ricardo Carvalho, Christian Karembeu seront notamment de la partie. De l’autre côté, pour la Team OM Legend coaché par Jean-Pierre Papin on retrouvera Didier Drogba, Djibril Cissé, Fabrizio Ravanelli, JUL, Naps, Éric Di Meco, Redouane Bourgheraba qui chausseront leurs crampons avec d’autres personnalités et se relaieront sur le terrain.

La majorité des fonds collectés sera versée à l’UNICEF – OM

Ce match des héros est également soutenu par l’Olympique de Marseille et d’OM Fondation et la Fondation Didier Drogba. Une tombola sera organisée avec tous les spectateurs qui pourront tenter de gagner plusieurs lots. Cela va d’un maillot OM de Didier Drogba, à un kimono de Teddy Riner ou encore une œuvre exceptionnelle du sculpteur Richard Orlinski.

« La majorité des fonds collectés grâce à la vente des billets, à la tombola ainsi qu’aux dons effectués pendant l’événement sera versée à UNICEF pour contribuer au financement du programme Conceptos Plasticos, qui vise à faire en sorte qu’en Côte d’Ivoire, chaque enfant ait accès à l’éducation dans les meilleures conditions. L’autre partie des recettes issues de la billetterie sera affectée aux actions de la Fondation Didier Drogba. Les salles de classe améliorées grâce à cette initiative se verront également dotées de kits pédagogiques numériques et rejoindront ainsi le programme d’éducation numérique piloté par la Fondation Orange. » OM – Source : om.fr (06/09/2021)

Billetterie ouverte !

Cette présentation du match des héros marque bien évidemment l’ouverture de la billetterie qui est accessible sur www.unicef.fr/match-des-heros

Pour ceux qui n’iront pas au stade, la chaîne l’Equipe a décidé de se mêler à la fête et diffusera ce match de gala en direct.

« C’est une grande fierté pour la chaîne L’Équipe de s’associer à UNICEF, à La Fondation Didier Drogba et à l’Orange Vélodrome pour diffuser en exclusivité ce Match des Héros. Dans ce stade si particulier, ces grands joueurs auront à cœur de défendre leurs couleurs pour récolter des fonds pour UNICEF et La Fondation Didier Drogba. Que vous soyez Team OM ou Team héros… soyons tous au rendez-vous de ce spectacle à l’Orange Vélodrome et sur chaîne L’Équipe ! » Jérôme Saporito, directeur du pôle télé de l’Equipe – Source : om.fr (06/09/2021)

https://twitter.com/lequipe/status/1434803767292141570