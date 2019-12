Un milieu portugais pisté, rebond en L1 pour Germain ? et ventes de maillots… les 3 infos OM de ce mardi

Tous les soirs à 20h10 retrouvez les 3 infos OM du jour. Ce mardi au menu : Palhinha visé par l’OM ? Germain a des possibilités en Ligue 1 dès ce mercato d’hiver et le classement des ventes de maillots en France sur le second semestre 2019…

L’OM et Lyon sur Palhinha ?

Selon Estadio Deportivo, le jeune milieu défensif Palhinha pourrait quitter le Portugal pour un autre championnat. Le joueur de 24 ans était pisté par le Bétis Séville (qui aurait un accord avec le joueur pour un contrat de 4 ans) mais le montant de 15 à 20M€ demandé par le Sporting aurait fait capoter l’opération.

Le média affirme que Palhinha pourrait débarquer dès janvier en Angleterre ou en France. Lyon et l’OM seraient sur le coup. Si Lyon pourrait recruter à ce poste en cas de départ de Tousart (courtisé par le Herta Berlin), l’OM ne bougera pas sauf si Kévin Strootman trouve preneur et même dans ce cas le club olympien semble loin de vouloir (pouvoir?) miser plus de 10M€ sur une recrue…

Palhinha est prêté cette saison au SC Braga, il est sous contrat avec le Sporting jusqu’en 2023…

Un jeune attaquant si Germain s’en va cet hiver ?

Depuis l’été dernier l’OM tente de placer Kevin Strootman. Le salaire « ligue des Champions » de l’international néerlandais ne correspond pas au cadre financier du club phocéen cette saison. Faute d’avoir trouvé une solution l’été dernier, la direction du président Eyraud s’est résolue à transférer Luiz Gustavo en Turquie. Le dossier de Strootman va être relancer cet hiver, mais un autre élément à savoir Valère Germain aurait plus de chances de trouver preneur…

Selon l’Equipe de ce mardi, « le profil de Germain (2 buts, 2 passes décisives) intéresse plusieurs clubs de L1. » L’attaquant de 29 ans recruté en 2017 en provenance de Monaco pour 8M€ n’est pas un titulaire indiscutable dans le onze de Villas-Boas. Même si ce dernier a débuté 9 rencontres en début de saison, c’est souvent dans un rôle de faux ailier droit. L’attaquant n’est pas performant seul en pointe et rend aussi des services en joker dans un 4-4-2.

Un rôle insuffisant vu le salaire de Germain (330000€/mois selon l’Equipe). Déjà sollicité par Nantes ou encore Nice, ce dernier pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge alors que son contrat se termine en 2021. Si tel est le cas, l’OM recrutera surement un attaquant de pointe plus jeune pour doubler le poste de Benedetto…

Vente de maillots : L’OM second, Lyon 14e !

Le compte Twitter Foot.fr publie ce 31 décembre le TOP10 des ventes de maillots de football en France entre mai et décembre 2019. Sans surprise le PSG et l’OM sont en tête des ventes, par contre la grande majorité des autres clubs ne sont pas français…

Car derrière le PSG et l’OM, seul l’ASSE arrive à se hisser dans le TOP10 (8e). Les grands clubs européens comme le FC Barcelone, Liverpool ou la Juventus trustent les premières places… Lyon est passé de la 5e à la 14e place !