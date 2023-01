Un nouveau coup à venir de Longoria? Bailly a pris une décision, Balerdi répond à l’Ajax… Les infos et rumeurs mercato OM de cette semaine !

Comme chaque semaine, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato OM de la semaine ! Au programme ce samedi : Un nouveau coup à venir de Longoria? Bailly a pris une décision, Balerdi répond à l’Ajax…

Priorité de l’OM pour remplacer Amine Harit, Leandro Trossard devrait finalement rejoindre Arsenal. Pablo Longoria va donc activer une autre piste !

Pablo Longoria avait clairement fait savoir qu’il comptait recruter un nouveau joueur afin de remplacer Amine Harit. L’Olympique de Marseille avait coché le nom de Leandro Trossard mais le Belge devrait finalement rejoindre Arsenal. C’est un véritable coup dur pour le président olympien qui avait pourtant obtenu ces derniers jours l’accord du joueur avant que le club londonien ne le fasse changer d’avis.

Toutefois, selon les informations du journaliste Mohamed Bouhafsi, Pablo Longoria n’a pas abandonné l’idée de recruter dans ce secteur de jeu et devrait rapidement activer une autre piste. « Il va tenter autre chose », lance ainsi le journaliste sur Twitter en précisant que l’OM comptait débourser pas moins de 20M€ pour s’attacher les services de Leandro Trossard.

Lors de la présentation de Ruslan Malinovskyi, Pablo Longoria a évoqué la suite du mercato et le profil recherché. Cela devait donc être Leandro Trossard.

« On ne veut pas recruter de joueurs sur les côtés. On veut un profil similaire à celui d’Amine Harit qui est blessé depuis le match face à Monaco. La stratégie en ce moment c’est de terminer la saison avec 20 joueurs. Aux postes de piston on ne recrutera pas. C’est la position finale du club. Il y aura de la rotation avec Nuno, Clauss, Kaboré et Kolasinac » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (12/01/2023)

Prêté à l’Olympique de Marseille par Manchester United, Eric Bailly n’a pas encore donné entière satisfaction. Selon le journaliste Ojora Babatunde, l’Ivoirien aurait décidé de ne pas prolonger son aventure à Marseille ni même retourner chez les Mancuniens.

L’Olympique de Marseille a tenté le coup Eric Bailly. En difficulté à Manchester United, le défenseur central est venu à l’OM pour tenter de se relancer mais n’a, pour le moment, pas convaincu grand monde avec ses nombreuses absences liées à des blessures à répétition.

D’après Ojora Babatunde, Eric Bailly ne devrait pas continuer son aventure à l’Olympique de Marseille. Pire, il ne voudrait pas non plus retourner à Manchester United à l’issu de son prêt. Bailly aimerait retourner en Liga et espère trouver un club qui lui donnera sa chance. Pour rappel, le défenseur central avait brillé avec Villarreal à 2015 à 2016 et avait été vendu 38 millions d’euros au club anglais.

According to my source, Éric Bailly may not return to Manchester United after the end of his loan with Ligue 1 side, Olympique Marseille.

The Ivorian defender is looking at joining a team in Spain come next summer.#GGMU pic.twitter.com/isvinVIO6r

— Ojora Babatunde (@ojbsports) January 17, 2023