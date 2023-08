Un nouveau nom au poste d’attaquant ? Bailly de retour ? Deux absents confirmé face à Brest… Les 3 infos Mercato OM de ce vendredi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Tous les soirs FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce vendredi : Barrow, surprise de Longoria ? Bailly pourrait revenir à l’OM ? Deux absents confirmés pour OM – Brest !

Rumeur Mercato OM: Un nouveau nom au poste d’attaquant !

D’après les informations d’Afrik-Foot, l’Olympique de Marseille s’intéresse de près à un international gambien qui évolue en attaque. Le joueur a effectué toute sa carrière en Italie.

Suite aux départs de Cengiz Ünder à Fenerbahçe et celui de Ruslan Malinovskyi au Genoa , l’OM souhaiterait se renforcer en attaque. Selon Afrik-Foot, le club phocéen suit de près un ailier qui a effectué tout sa carrière en Italie ?

A LIRE AUSSI: Mercato OM : Une dernière semaine agitée… plusieurs arrivées attendues !

Musa Barrow ciblé par l’OM ?

Actuellement joueur de Bologne, le Gambien de 24 ans figurerait en tête de liste des recrues potentielles de la direction olympienne. Le média affirme également que les premiers contacts ont été établis. Musa Barrow serait disposé à rejoindre la cité phocéenne mais son club ne partagerait pas son enthousiasme.

Cependant, le board olympien reste optimiste et aimerait boucler la transition pour un montant avoisinant les 6 ou 7 millions d’euros.

Arrivé à Bologne en janvier 2020 en provenance de l’Atalanta Bergame, Barrow a disputé 116 matchs pour 26 réalisations sous la tunique rouge et bleue. Il a inscrit 3 buts et délivré 8 passes décisives la saison dernière terminant à la deuxième place ex-aequo du classement des passeurs de Serie A.

L’international gambien, qui totalise 32 sélections pour 5 buts avec les Scorpions, est un joueur polyvalent possédant des qualités de percussions et est capable de marquer des buts sublimes à distance. Un profil qui pourrait satisfaire les exigences du président marseillais, Pablo Longoria.

Musa Barrow 👇 pic.twitter.com/sP5QdQKC2Y — Çok Sevdik Be Abi (@CokSevdikkBeAbi) August 15, 2023

Mercato : L’OM tente de faire revenir Bailly ?

Prêté la saison dernière par Manchester United à l’OM, Eric Bailly a connu une année difficile, entre blessures et une grosse suspension. Alors qu’il n’est pas dans les plans de Ten Hag, et qu’il était annoncé en Arabie Saoudite, ce dernier serait de nouveau sollicité par l’OM.

Prêté à l’OM la saison dernière, Eric Bailly serait indésirable du côté de Manchester United. Le défenseur Mancunien a disputé 23 matchs toutes compétitions confondues avec Marseille la saison dernière. Une année difficile pour l’Ivoirien qui a multiplié les blessures et connu une suspension de sept matchs après un pied haut sur la poitrine de Moussa N’Diaye face à Hyères en 32e de finale de Coupe de France.



Selon Skysports, la direction olympienne pousserait pour un retour du défenseur central et pourrait formuler une offre dans les prochains jours. L’international ivoirien retrouverait Marcelino, son ancien entraîneur à Villareal. Le joueur de 29 ans avait été très performant sous ses ordres avec le Sous-marin jaune.

Le salaire de Bailly ne poserait pas de problème, le joueur ayant visiblement réduit ses exigences. Il ne resterait plus qu’à trouver un accord avec les Red Devils concernant son transfert.

BREAKING: Marseille are pushing to sign Manchester United defender Eric Bailly ⏳ pic.twitter.com/6UbWGSFVHG — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 25, 2023

La différence de salaire entre Mbemba et Bailly est choquante

« Je suis toujours surpris de voir le salaire de Jordan Veretout. C’est le joueur le mieux payé du club, c’est important. Alexis Sanchez aurait logiquement dû être le salaire le plus important. Il n’y a pas énormément de différence, ça peut se comprendre. Mais ce qui me choque, c’est la différence de salaire qu’il peut y avoir avec des joueurs comme Guendouzi et Mbemba qui sont très impliqués sur le terrain et un joueur comme Bailly qui n’a même pas disputé 15 matchs depuis le début de la saison. » Sourigna Manomay – Football Club de Marseille (30/03/2023)

OM : Marcelino confirme 2 absents face à Brest

Présent ce vendredi en conférence de presse, Vle coach Marcelino a répondu aux questions des journalistes. Le technicien espagnol a fait le point sur son groupe, il devra faire sans Kondogbia, blessé, ni Gueye suspendu.

Marcelino dispose d’un groupe au complet, excepté Kondogbia qui est blessé au genou pour plusieurs semaines et bien sûr Pape Gueye suspendu : « Kondogbia ne peut pas jouer, Pape Gueye est suspendu, pour le reste tout le groupe est disponible. »