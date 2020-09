Un premier joueur prêté, Radonjic pisté par 5 clubs, Rudi Garcia met la pression avant le match face aux Marseillais… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce lundi : Un premier joueur prêté, Radonjic pisté par 5 clubs, Rudi Garcia met la pression avant le match face aux Marseillais

Mercato [OFFICIEL] : Abdallah prêté une saison !

L’OM a trouvé un accord avec le club belge de Zulte-Waregem pour le prêt de son jeune latéral droit 𝗔𝗯𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮𝗵 𝗠𝗼𝗵𝗮𝗺𝗲𝗱 𝗔𝗯𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮𝗵.

Voici le communiqué du club olympien.

L’Olympique de Marseille et le club de première division belge, Zulte-Waregem, ont trouvé un accord pour le prêt du défenseur olympien, Abdallah Mohamed Abdallah. Le jeune latéral droit de l’Olympique de Marseille, Abdallah Mohamed Abdallah, est prêté avec option d’achat pour la saison 2020-2021 à Zulte-Waregem club évoluant en Jupiler Pro League, la D1 belge. Le latéral droit international comorien, né le 11 avril 1999 et formé au club, a signé son premier contrat professionnel avec l’OM durant l’été 2019. «Bala» s’entraînait avec l’équipe première d’André Villas-Boas et jouait régulièrement avec l’équipe réserve. Ce prêt lui permettra d’engranger de l’expérience et du temps de jeu avec une équipe de première division, qui a terminé la saison 2019-2020 à la 9e place et qui occupe actuellement la 14e position (sur 18).

Mercato OM : 5 clubs italiens se penchent sur la situation de ce remplaçant de Villas-Boas ?

Annoncé comme un possible partant, Nemanja Radonjic pourrait quitter l’Olympique de Marseille lors de ces derniers jours de mercato. Le Serbe intéresserait plusieurs clubs, notamment en Italie.

Cette semaine, le journal L’Equipe nous a appris qu’André Villas-Boas avait une petite liste de joueurs indésirables. Hormis Mitroglou, AVB ne désire plus utiliser Valère Germain et Nemanja Radonjic. Le jeune serbe a pourtant été décisif ce samedi face au FC Metz, mais ne semble plus faire parti des plans du coach portugais.

L’Olympiakos se serait positionné pour récupérer l’ailier gauche en prêt avec option d’achat. En Italie, on apprend ce lundi que plusieurs club s’intéressent à son profil. Au total, ils seraient cinq selon Sampnews24 : Sampdoria, Parme, Udinese, Sassuolo et Cagliari.

Radonjic, il faut qu’il soit plus collectif — JCDB

« Sur cette saison, je vais dire bon joueur pour l’encourager. Il a été décisif dans des matchs, il a marqué quand il fallait. Il est bien meilleur en rentrant que titulaire. C’est ce qui me dérange donc j’aimerais qu’il soit bien meilleur titulaire. On a besoin de voir toutes ses qualités, ses capacités. Surtout qu’il les a. Je sens qu’il a tout pour réussir à l’Olympique de Marseille mais il faut qu’il soit plus collectif. Il a mangé quelques ballons mais je l’encourage. Il est jeune, il doit prouver. Il faut qu’il s’exprime. Sa troisième saison, ça doit être la bonne »

Mercato : Le coup de pression de Rudi Garcia avant Lyon vs OM !

L’OM est en difficulté dans le jeu et vient d’enchainer 3 contre-performances à domicile. Ce n’est pas mieux du côté de Lyon ou Rudi Garcia veut vite clôturer le mercato avant de recevoir Marseille dimanche…

Si l’OM a arraché un match nul 1-1 face à Metz, Lyon n’a pas fait mieux face à Lorient. Après la rencontre, Rudi Garcia n’était pas satisfait et en a profité pour faire passer un message à sa direction. Il veut que le mercato lyonnais se clôture rapidement dans le sens des départs et des arrivées, afin de bien préparer la réception de l’OM !

on a besoin que le mercato se termine et qu’il se termine avant Marseille — Garcia

« Ce n’est pas satisfaisant du tout de faire 3 nuls sur les 4 derniers matches. On va continuer à travailler, à montrer aux joueurs qu’on peut faire plus simple et avec plus de mouvement. Mais on a besoin que le mercato se termine et qu’il se termine avant Marseille pour préparer au mieux le match parce qu’on a fortement besoin de le gagner. On ne peut pas préparer Marseille avec des joueurs, puis qu’ils ne soient pas sur la feuille de match au dernier moment. »

Rudi Garcia – source : L’Equipe (27/09/2020)