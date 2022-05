Un premier match amical, grosse concurrence pour Bazoer et Bayo parle de son avenir… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Un match amical déjà programmé, grosse concurrence pour ce défenseur libre, un attaquant pisté par Longoria évoque son avenir…

OM : Un match amical déjà programmé pour la préparation?

L’Olympique de Marseille est en vacances et ne reprendra que le 29 juin prochain ! Un match amical serait déjà prévu pour cet été afin de préparer au mieux la saison prochaine !

L’Olympique de Marseille a terminé la saison de la meilleure des manières : une grosse victoire à domicile face à Strasbourg sur le score de 4-0, un penalty qui aurait pu être sifflé dans les dernières secondes pour se qualifier en Ligue des Champions et l’AS Monaco qui piétine contre le RC Lens !

Un scénario incroyable qui a fait que cette fin de saison marseillaise a été synonyme de joie intense au Vélodrome… Notamment pour Pablo Longoria qui va passer un meilleur été en négociant plus facilement avec les joueurs susceptible de rejoindre l’Olympique de Marseille au mercato !Jorge Sampaoli donnera forcément son avis sur le recrutement cet été mais le coach doit aussi préparer son équipe à jouer une saison difficile l’an prochain ! A partir d’août débutera l’exercice 2022/23 qui risque d’être chaud avec la Ligue des Champions, la Coupe de France et aussi la Ligue 1 avec un top 3 à aller chercher une nouvelle fois.

Un match amical face au Real Betis Seville

Pour préparer au mieux cette saison, l’Argentin va avoir besoin de jouer des matchs amicaux ! Avec le COVID, certaines de ces rencontres ont dû être annulés mais la plupart ont quand même été jouées… Notamment face au Servette où l’on a pu faire la découverte de Cengiz Ünder !D’après les informations d’El Desmarque en Espagne, l’OM rencontrera le Real Betis Seville cet été pour un match amical. Le club de Nabil Fekir disputera donc cette rencontre aux alentours du mois de juillet afin de préparer la prochaine saison !

Le média espagnol rappelle que cela sera l’occasion pour beaucoup d’anciens de se recroiser…Cela sera notamment le cas de Claudio Bravo qui a connu Sampaoli au Chili ou encore Pau Lopez qui a évolué sous les couleurs du Bétis Séville avant de rejoindre l’AS Roma !

El Olympique de Marsella, otro de los rivales del Betis en pretemporadahttps://t.co/LqVFfdsULA — ElDesmarque Betis (@eldesmarque_rbb) May 30, 2022

OM Mercato: Longoria face à une grosse concurrence pour ce défenseur libre cet été !

Dans le viseur de Pablo Longoria depuis l’année dernière, Riechedly Bazoer, milieu du Vitesse, ne manque pas de prétendants. Si il semble évident que le joueur va quitter son club actuel, personne ne sait encore qui arrachera sa signature. Si on en croit les informations du média De Gelderlander, plusieurs clubs de Ligue 1 seraient sur les rangs.

En terminant deuxième du championnat, l’Olympique de Marseille a validé son ticket pour la prochaine Ligue des champions. Les dirigeants marseillais ont ainsi une marge de manœuvre plus confortable pour travailler sur le mercato estival. Pablo Longoria travaille sur le recrutement depuis plusieurs mois et a clairement identifié des cibles prioritaires.

Parmi les secteurs prioritaires à renforcer, on retrouve le poste de milieu de terrain. Avec le départ de Boubacar Kamara, le président olympien souhaitera s’activer rapidement pour trouver la perle rare. Celle ci pourrait bien venir du côté des Pays Bas au club de Vitesse. Riechedly Bazoer, international Oranje, sort d’une saison pleine et se retrouve en fin de contrat avec son club actuel. Une aubaine pour Longoria mais qui devra boucler ce dossier rapidement car il y a du monde qui se bouscule pour le joueur formé au PSV.

Bazoer dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1 ?

Si on en croit les informations du média néerlandais De Gelderlander, plusieurs clubs du championnat Français seraient sur les rangs. Parmi eux, on retrouve Lille, l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais. Le joueur de 25 ans, bientôt libre de s’engager où il le souhaite, aura donc l’embarras du choix pour son futur club. Il y a quelques jours, au micro d’ESPN, le milieu de terrain s’est exprimé sur son avenir :

« J’ai des offres concrètes. Je pars en vacances maintenant et, ensuite, je dois prendre une décision. (…) Je garde toutes les options ouvertes, chez moi ou à l’étranger. Nous verrons. » Riechedly Bazoer – Source : ESPN (29/05/2022) De la concurrence étrangère également ?

Si Pablo Longoria veut conclure ce dossier, il faudra agir vite. D’autant plus que plusieurs clubs européens seraient aussi très intéressés. Le Bayer Leverkusen, Stuttgart et l’AS Roma sont aussi sur les rangs pour s’attirer celui qui semble être un des très « bon coups » du mercato estival 2022.

Mercato OM: Ciblé par Longoria, cet attaquant s’exprime sur son avenir !



Dans la liste des joueurs surveillés par Pablo Longoria, Mohamed Bayo s’est longuement exprimé dans un entretien accordé à Footballogue. Pour le magazine, il revient sur son parcours mais aussi sur son avenir qui pourrait s’écrire loin de Clermont.



Avec la qualification en Ligue des Champions en poche, l’Olympique de Marseille va devoir s’activer sur le mercato pour recruter ! Pablo Longoria aurait d’ailleurs commencé cet exercice puisque plusieurs rumeurs sortent ces derniers jours dans les médias. Parmi elles, on retrouve la piste menant à Mohamed Bayo. Véritable révélation et artisan du maintien clermontois, le joueur de 23 ans réalise une saison pleine avec 14 buts et 5 passes décisives en 32 matchs. Un exercice radieux qui pourrait bien inciter de nombreux clubs à se pencher sur son cas cet été.

Bayo veut un projet sportif !

L’international guinéen se retrouve à 23 ans, à un moment clé de sa jeune carrière. Courtisé par plusieurs clubs du championnat Français dont l’Olympique de Marseille, il sera important pour lui de faire le bon choix pour son avenir. Le joueur formé à Clermont a soif de nouveaux défis et cela devrait s’inscrire loin du club de Pascal Gatien. Dans l’entretien qu’il a accordé au magazine Footballogue, l’attaquant s’est exprimé sur ses désirs pour la saison prochaine. Bayo sait ce qu’il veut et il le fait savoir :

« J’ai fait une saison en National, j’ai marqué. J’ai fait une saison en Ligue 2, ça s’est bien passé. On s’est maintenu en Ligue 1 cette saison. La suite logique, c’est de m’orienter vers un nouveau défi ! Je ne veux pas courir vers l’argent, je veux un projet où dans le jeu, je me sens important. Je ne veux pas être l’attaquant qui est juste là pour la mettre au fond. » Mohamed Bayo – Source: Footballogue (30/05/2022)

Important de savoir pourquoi on veut y être, il faut être clair, sincère, c’est le plus important

« Mon avenir ? Je ne sais pas. Je pense à l'objectif qu'on a devant nous. Est-ce qu'on' veut la C1 pour de l'argent ou pour être compétitif ? Important de savoir pourquoi on veut y être, il faut être clair, sincère, c'est le plus important. Il y aura la possibilité de créer ou pas une équipe de ligue des champions. Etre là pour 4 ou 6 matchs et stop ou continuer dans cette compétition. Ensuite le projet se décidera en s'appuyant sur ces bases-là. Les ressources en accord avec les capacités du club. Si on joue seulement pour passer inaperçu ce n'est pas logique. Les critiques seront toujours là. On doit être très clairs sur ce que l'on veut. Si l'objectif est plus économique ça apporte une pression qui n'a pas lieu d'être, c'est ce qu'il s'est passé lors de la dernière compagne. Les 60.000 personnes seront toujours là. L'équipe, l'entraîneur et les dirigeants doivent suivre ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (19/05/2022)