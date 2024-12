Un prochain adversaire mal en point, le gros message de De Zerbi pour ces 5 joueurs et les 2 offres pour Henrique… Les 3 Infos OM de ce lundi !

Retrouvez les 3 infos qu’il ne fallait pas manquer ce lundi 23 décembre au sujet de l’Olympique de Marseille.

OM – HAC, un club en difficulté !

L’OM va affronter le HAC en Ligue 1 pour son prochain match de 2025 le 5 janvier. C’est très compliqué pour le club normand.

Après l’élimination en Coupe de France ce week-end, Mathieu Bodmer, directeur sportif du HAC a pesté contre ses joueurs. Ce dernier a détruit ses éléments auprès du journal L’Equipe avant de venir au Vélodrome pour la rencontre de Ligue 1 le 5 janvier.

« Je suis énervé. Ça commence à faire beaucoup, a lâché Mathieu Bodmer, le directeur sportif du HAC, auprès de L’Équipe. Les joueurs qui ne veulent pas revenir au club en 2025 ont juste à lever la main. On trouvera des solutions. On a manqué de respect au club, aux supporters, au staff. On a fait une année civile pas loin d’être catastrophique. Ceux qui ont envie de mouiller le maillot, ils reviennent, les autres feront ce qu’ils veulent de leur vie », poursuit-il. Avant-dernier du championnat, le HAC n’a pris que 12 points en 15 matchs et présente la pire attaque de l’Hexagone. « Aujourd’hui, je n’ai pas vu d’amour dans l’équipe, ajoute Bodmer, qui a tenu à mettre les joueurs devant leur responsabilité. Il n’y a pas de discussion sur le coach, ce sera trop facile aujourd’hui de tirer sur Didier Digard ou sur le staff. »

Nouveau scandale d’arbitrage, le PSG prend 10 points d’avance sur l’OM !

Le PSG a remporté un match fou face à l’AS Monaco (4-2) dans un scénario où une erreur d’arbitrage a marqué les esprits. Alors que le score était encore de 0-0, un fait de jeu crucial s’est produit : Singo a violemment percuté avec ses crampons le visage de Gianluigi Donnarumma, contraignant le gardien parisien à quitter la pelouse (22′). L’arbitre Letexier n’a pas jugé nécessaire d’exclure Singo pour ce geste dangereux, une décision qui a interpellé, d’autant plus que ce même arbitre avait expulsé Amine Harit dans le match entre l’OM et le PSG pour une faute bien moins violente quelques semaines plus tôt. Cette incohérence dans les décisions arbitrales a nourri les débats…

L’OM a 10 points et un match en retard face au HAC

Cinq joueurs sous haute surveillance

L’Olympique de Marseille a conclu l’année 2024 de manière impressionnante en s’imposant 0-4 contre Saint-Étienne en Coupe de France. Si la victoire est nette, Roberto De Zerbi a aussi profité de l’occasion pour faire passer un message à cinq de ses joueurs…

Le coach marseillais a d’abord salué la performance de ses joueurs en première mi-temps, où l’OM a dominé l’ASSE de manière assez nette. « On a fait une très bonne première mi-temps, on aurait pu marquer encore plus de buts », a-t-il déclaré. Cependant, De Zerbi n’a pas manqué de souligner qu’en seconde période, son équipe a relâché un peu son intensité, offrant deux occasions à Saint-Étienne qui auraient pu changer la donne. « C’était un peu stupide », a-t-il admis, tout en restant satisfait du résultat final.

Une première mi-temps maîtrisée, mais des ajustements nécessaires

L’entraîneur a rappelé que la Coupe de France reste une compétition importante pour lui, au même titre que le championnat. « Il n’y a pas de différence, toutes les compétitions sont importantes. On affronte tous les matches pour les gagner », a-t-il insisté, affichant ainsi son ambition de viser haut dans toutes les compétitions.

Les cinq joueurs sous haute surveillance

Malgré la victoire, De Zerbi a aussi exprimé des attentes plus élevées envers certains joueurs de son effectif. « J’aimerais que Koné, Wahi, Rowe, Brassier ou Cornelius aient une meilleure compréhension du jeu. »

Ismael Koné, milieu de terrain canadien, est l’un de ceux qui doivent encore affiner leur jeu. Bien qu’il ait montré des qualités prometteuses, De Zerbi souhaite que Koné développe une meilleure gestion du tempo et une plus grande influence dans l’équilibre de l’équipe au milieu de terrain.

Elye Wahi, l’attaquant français, fait également partie des joueurs qui doivent progresser. Malgré son potentiel offensif évident, l’entraîneur souhaite qu’il améliore ses déplacements et ses choix dans les derniers mètres, afin d’être encore plus décisif.

Jonathan Rowe, ailier anglais, est un autre joueur qui a impressionné par sa vivacité, mais De Zerbi attend davantage de lui en termes de prise de décision.

Lilian Brassier, défenseur central, doit également progresser. Bien que solide défensivement, De Zerbi attend de lui une meilleure lecture des phases de jeu et un peu plus de calme dans les moments de pression, notamment lors des transitions et lorsqu’il faut relancer proprement le ballon.

Enfin, Derek Cornelius, défenseur central canadien, est aussi un joueur qui doit progresser dans sa compréhension tactique. De Zerbi espère qu’il gagnera en maturité, notamment dans son jeu aérien et sa gestion des duels défensifs.

L’ambition intacte de l’OM

En dépit de ses attentes élevées, De Zerbi a aussi souligné la progression de son équipe. « Si on regarde nos derniers résultats, on peut être satisfait et je suis fier de mes joueurs », a-t-il déclaré après la victoire. Toutefois, l’entraîneur sait que l’OM doit encore évoluer et que ces cinq joueurs doivent franchir un nouveau palier pour permettre à l’équipe d’atteindre ses objectifs ambitieux.

Le travail de De Zerbi semble porter ses fruits, mais l’entraîneur continue de viser la perfection. En s’appuyant sur une équipe solide et un groupe en constante évolution, l’OM peut s’attendre à un mois de janvier décisif, où ces joueurs devront faire leurs preuves pour continuer à briller.

Luis Henrique visé par le Zénith Saint-Pétersbourg et Parme l’été dernier

Luis Henrique, qui a prolongé son contrat avec l’OM jusqu’en 2028, a impressionné l’entraîneur Roberto De Zerbi par ses progrès constants, devenant un exemple de travail et de concentration. L’ailier brésilien, salué pour son talent et son engagement, continue de montrer un potentiel de plus en plus décisif, confirmant sa progression sous la direction de De Zerbi.

Le journal l’Equipe explique que cet été, malgré des offres alléchantes, dont celles du Zénith Saint-Pétersbourg et de Parme, Luis Henrique a choisi de prolonger son aventure à l’Olympique de Marseille jusqu’en 2028. Cette décision marque un tournant dans la carrière du Brésilien, qui a su convaincre l’exigeant Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, par son talent et son implication.

Depuis l’arrivée de De Zerbi, Luis Henrique a fait des progrès considérables, notamment sur le plan de la concentration et de l’engagement sur le terrain. L’entraîneur marseillais l’a mis en avant, soulignant que le jeune Brésilien est un exemple à suivre. « Luis est un garçon talentueux, avec un grand cœur. Il doit toujours rester dans le jeu, toujours concentré », a commenté Pierre-Emile Höjbjerg, son coéquipier, qui loue les progrès accomplis par le joueur depuis l’arrivée de De Zerbi.

Le changement de systeme et son remplacement au poste de piston droit lui a aussi été bénéfique. Si l’entraîneur marseillais préfère ne pas trop se concentrer sur les compliments directs envers Luis Henrique, il n’hésite pas à le considérer comme un des meilleurs exemples de progression au sein du groupe. « C’est un des joueurs qui s’est beaucoup amélioré, mais pas le seul. Balerdi, dans sa gestion et son contrôle du ballon, s’est amélioré. (Michael) Murillo, dans les phases avec ou sans ballon, fait des prestations extraordinaires. Greenwood, un joueur déjà fort, a une meilleure compréhension de notre jeu », a ajouté De Zerbi, soulignant les efforts collectifs de son équipe.

Luis Henrique incarne ainsi parfaitement l’esprit de travail et de progression qui caractérise l’OM sous l’ère De Zerbi. À 23 ans, l’ailier brésilien semble sur le point d’atteindre un nouveau palier, et son potentiel est plus que jamais visible. Les supporters marseillais peuvent donc espérer voir un joueur de plus en plus décisif et impliqué, notamment grâce à une évolution remarquable depuis le début de la saison.