Mercato OM : Ünder se voit rester longtemps !

Prêté avec option d’achat par la Roma cette saison, Cengiz Ünder s’est déjà bien adapté à l’environnement marseillais. Dans Objectif Match, l’ailier turc a raconté son adaptation.

C’est l’une des recrues les plus décisives cette saison. Cengiz Ünder a mis tout le monde d’accord. Arrivé cet été en provenance de la Roma sous forme de prêt avec option d’achat, l’ailier turc a été recruté pour pallier le départ de Florian Thauvin. Une tâche qui au premier abord ne semblait pas être évidente. Pourtant, match après match, Cengiz Ünder s’est affirmé et installé comme un élément important de l’effectif de Jorge Sampaoli.

Pour l’OM, je peux tout faire – Cengiz Ünder

Buteur face à Bordeaux en début d’année 2022, il est celui qui a permis à l’OM de mettre fin à l’invincibilité bordelaise de 44 ans. Dans Objectif Match, il a avoué être très touché par le tifo des supporters à son honneur dans les tribunes.

« Contre Lille, j’ai vu ce qu’avaient fait les supporters en mon honneur, c’est une des choses que je n’oublierai jamais dans ma vie. Comme je l’ai dit, l’OM est dorénavant ma famille. Et pour ma famille, je peux tout faire. Si je marque encore la semaine prochaine, je continuerais à ne pas répondre aux médias. Je n’aime pas beaucoup parler parce que quand je ne jouais pas beaucoup à Leicester, j’ai bien compris comment ça marchait. À Leicester, quand je rentrais chez moi, mon téléphone ne sonnait pas beaucoup et maintenant c’est moi qui ne veut pas répondre aux médias. Je le fais uniquement pour mon club. Si le club me le demande, je le ferais. Les médias ? Je l’ai vu l’année dernière, ils ne voulaient pas me parler, et cette année c’est moi qui ne veux pas. L’Angleterre a été difficile pour moi. Le début de saison a été super puis rien n’a fonctionné comme je l’imaginais. Leicester ? Ça a été difficile. Les différentes critiques étaient dures, j’ai travaillé autant là-bas qu’ici. Je me suis regardé dans le miroir et je ne comprenais pas pourquoi je ne jouais pas, alors que je travaillais de plus en plus. Une des raisons de mon bonheur ici c’est que tout le monde est bienveillant. J’ai connu des situations différentes qui du coup vous prennent beaucoup d’énergie. Je suis très heureux de jouer avec un groupe aussi jeune qui dégage une très bonne énergie. Cette énergie est communicative, je suis prêt à tout donner pour eux et eux font la même chose pour moi. Je me sens très bien ici et j’espère que ça va durer le plus longtemps possible et j’y crois. On a une très bonne ambiance familiale. » Cengiz Ünder – Source : Objectif Match (15/02/2022)