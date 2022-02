Mercato OM : La folle rumeur du PSG intéressé par Ünder ?

Arrivé cet été du côté de l’Olympique de Marseille en provenance de la Roma, Cengiz Ünder intéresserait le Paris Saint-Germain.

C’est une rumeur à laquelle personne ne s’attendait. À en croire les informations révélées par le média turc Fanatik, le Paris Saint-Germain s’intéresserait de près au profil de Cengiz Ünder. Arrivé à Marseille en début de saison en provenance de la Roma en prêt avec option d’achat, l’attaquant turc réalise jusqu’à présent une bonne saison. Récent buteur à Bordeaux, il a même marqué des points aux yeux des supporters puisqu’il a permis de mettre un terme à l’invincibilité de 44 ans.

À lire aussi : OM : Riolo ne comprend pas les critiques des supporters marseillais sur Sampaoli !

À peine arrivé du côté de Marseille, cette rumeur qui évoque un intérêt du club de la capitale semble donc assez improbable. Si l’OM rencontre des difficultés sur le plan financier, cela semble difficile de croire que Pablo Longoria pourrait renforcer le club ennemi. Par ailleurs, Cengiz Ünder a déjà clamé sa joie d’évoluer du côté de l’Olympique de Marseille. L’ailier turc n’a pas caché qu’il s’épanouissait pleinement. Très important dans l’effectif de Jorge Sampaoli, Cengiz Ünder a disputé 28 rencontres toutes compétitions confondues et a inscrit 9 buts.

Venir à l’OM, c’est l’une des meilleures décisions que j’ai prise dans ma carrière – Cengiz Ünder

À lire aussi : OM : Longoria n’était pas content mais a réglé le problème Alvaro !

En septembre dernier, l’attaquant turc n’avait pas caché sa joie de rejoindre l’Olympique de Marseille. Il avouait avoir pris la meilleure décision de sa carrière.

« Je suis venu ici grâce au coach et au président Longoria qui a beaucoup insisté. Venir à l’OM, c’est l’une des meilleures décisions que j’ai prise dans ma carrière. Mon objectif c’est d’aller encore plus loin que mes prestations actuelles, et tirer le club le plus haut possible. » Cengiz Under— Source: Conférence de presse (29/09/21)

Il avait aussi rapidement été très impressionné par la ferveur des supporters olympiens, même lors d’un match amical à Fos face à Servette en juillet dernier.

« J’ai été impressionné par les supporters à Fos en amical, il y avait déjà une grande ferveur. Les supporters à Marseille ressemblent à ceux en Turquie, pour un joueur comme moi, jeune, c’est extrêmement motivant, ça donne encore plus envie de se battre pour l’équipe et pour eux. J’ai envie de leur montrer que je peux leur apporter(…) Cette année il y a eu pas mal de recrues, ce sont des joueurs de grande qualité. On est une équipe jeune, l’apport d’un joueur comme Payet est important, il a de l’expérience, une bonne vision du jeu, il comprend très vite nos déplacements. Quant à nos ambitions, l’OM mérite de jouer en Ligue des champions, on vise cette qualification. » Cengiz Under— Source: Conférence de presse (26/07/21)