Une belle option pour Caleta-Car, 2 à 3 recrues avant dimanche ? Et Clauss ça bloque… Les 3 infos mercato OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi :

Le FC Séville sur Caleta-Car

Après les arrivées de Gigot, Touré et Mbemba, l’OM semble bien armé en défense. Même si Alvaro devrait aussi quitter Marseille, le club dispose de deux autres défenseurs : Balerdi et Luan Peres. Cette situation pousse une nouvelle fois Duje Caleta Car vers la sortie, l’international croate aurait une option du côté du FC Séville.

Caleta Car dans la short list de Monchi

En effet le club espagnol prépare l’après Koundé. Le défenseur international français devrait être transféré pour un chiffre proche de 60 M€, plusieurs clubs dont Chelsea et le FC Barcelone sont sur les rangs. Du coup, Monchi lui cherche un remplaçant et le nom de Caleta Car est en bonne position.

Selon les informations de Todofichajes, « Duje Caleta-Car est l’un des noms les plus appréciés au sein du club et plus précisément son directeur sportif, Monchi. L’international croate fait très bien les choses pour Marseille depuis un certain temps, étant proche l’été dernier de faire ses valises pour la Premier League. » Longoria serait prêt à le transférer pour un montant proche des 10M€. Des contacts avec Séville ont déjà eu lieu et l’opération ne se fera qu’après un départ de Koundé.

Invité à donner son avis sur le joueur lors de notre émission de lundi, Ronald Zubar a incité le club à vendre l’ancien joueur de Salzbourg :

Salzbourg voulait se débarrasser de Caleta Car parce qu’il était lent — Zubar

« Caleta Car j’étais pas du tout fan pour être honnête (…) Salzbourg voulait s’en débarrasser parce qu’il était lent, c’était les retours que j’avais en interne (…) Ceci dit, il faut reconnaitre, il a bataillé en début de saison où on voulait qu’il parte, il est pas parti, il n’a pas lâché, il a rendu service, il était bon jusqu’à récemment où ça fait 2,3 matchs qu’il est un peu en dessous. Je trouve que dans ce que demandais le coach, il te transmettais ce calme, pour repartir de derrière, pas s’affoler, je suis pas fan mais je trouvais que dernièrement il était bon. Pour ça que si on peut bien le vendre cet été… » Ronald Zubar – Source: Football Club Marseille (02/05/2022)

Pablo Longoria avait annoncé entre 5 et 8 recrues lors de la présentation d’Igor Tudor. Le président olympien a pour le moment validé trois arrivées pour l’équipe première (Gigot, Touré et Mbemba). Plusieurs joueurs pourraient débarquer cette semaine…

En effet, selon la Provence, l’OM aimerait boucler l’arrivée de deux à trois nouveaux joueurs d’ici dimanche. La première pourrait être le gardien remplaçant du Celta Vigo, Ruben Blanco si son club lui trouve un remplaçant. Si tel est le cas, le potier de 26 ans devrait signer sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Blanco, Clauss, Veretout ?

Autre dossier chaud, celui menant à Jonathan Clauss, le piston droit du RC Lens. L’OM négocie et a déjà fait deux offres refusées, le RCL veut 10M€ mais Longoria ne veut pas payer autant pour un joueur de bientôt 30 ans et qui n’a plus qu’un an de contrat. De l’autre côté, l’option menant au piston gauche d’Arsenal Nuno Tavares semble se refroidir dixit le quotidien régional. Le joueur ne serait pas convaincu par le projet marseillais. Enfin, Longoria est toujours à la recherche d’un milieu défensif, le nom de Veretout revient souvent, alors que la piste Bakayoko ne semble pas activée…

L’#OM espère accueillir deux à trois recrues cette semaine, dont le gardien espagnol Ruben Blanco#TeamOM #MercatOMhttps://t.co/uA3pcgd3VN — La Provence OM (@OMLaProvence) July 18, 2022

Je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs — Longoria

« C’est normal qu’il y ait des changements dans la recherche de profils. Un joueur qui est à l’aise dans un style de jeu, ne l’est pas forcément dans un autre. L’an dernier, on partait sur des profils pour avoir la possession au milieu du terrain et on avait notamment Boubacar Kamara qui avait ce rôle de milieu-défenseur central. Avec la façon de jouer d’Igor, les deux milieux auront des caractéristiques différentes avec plus d’intensité, une capacité à occuper les espaces. La stratégie va donc changer sur certains postes. Comme nous l’avons dit lors de la dernière conférence de presse, l’objectif est d’augmenter la qualité de l’effectif, tout en donnant de la continuité à l’équipe. Avec la Ligue des Champions, je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs. Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur. J’ai toujours dit que les bons dirigeants sont ceux qui ont une bonne capacité d’adaptation, au club, à la ville et à l’identité. Et également une adaptation à un nouveau coach et à son style de jeu. Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur puisque c’est lui qui fera évoluer les joueurs. » Pablo Longoria Conférence de presse (05/07/2022).

2 à 3 recrues cette semaine ?



En effet, selon la Provence, l’OM aimerait boucler l’arrivée de deux à trois nouveaux joueurs d’ici dimanche. La première pourrait être le gardien remplaçant du Celta Vigo, Ruben Blanco si son club lui trouve un remplaçant. Si tel est le cas, le potier de 26 ans devrait signer sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Blanco, Clauss, Veretout ?

Autre dossier chaud, celui menant à Jonathan Clauss, le piston droit du RC Lens. L’OM négocie et a déjà fait deux offres refusées, le RCL veut 10M€ mais Longoria ne veut pas payer autant pour un joueur de bientôt 30 ans et qui n’a plus qu’un an de contrat. De l’autre côté, l’option menant au piston gauche d’Arsenal Nuno Tavares semble se refroidir dixit le quotidien régional. Le joueur ne serait pas convaincu par le projet marseillais. Enfin, Longoria est toujours à la recherche d’un milieu défensif, le nom de Veretout revient souvent, alors que la piste Bakayoko ne semble pas activée…

L’#OM espère accueillir deux à trois recrues cette semaine, dont le gardien espagnol Ruben Blanco#TeamOM #MercatOMhttps://t.co/uA3pcgd3VN — La Provence OM (@OMLaProvence) July 18, 2022

Je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs — Longoria

« C’est normal qu’il y ait des changements dans la recherche de profils. Un joueur qui est à l’aise dans un style de jeu, ne l’est pas forcément dans un autre. L’an dernier, on partait sur des profils pour avoir la possession au milieu du terrain et on avait notamment Boubacar Kamara qui avait ce rôle de milieu-défenseur central. Avec la façon de jouer d’Igor, les deux milieux auront des caractéristiques différentes avec plus d’intensité, une capacité à occuper les espaces. La stratégie va donc changer sur certains postes. Comme nous l’avons dit lors de la dernière conférence de presse, l’objectif est d’augmenter la qualité de l’effectif, tout en donnant de la continuité à l’équipe. Avec la Ligue des Champions, je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs. Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur. J’ai toujours dit que les bons dirigeants sont ceux qui ont une bonne capacité d’adaptation, au club, à la ville et à l’identité. Et également une adaptation à un nouveau coach et à son style de jeu. Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur puisque c’est lui qui fera évoluer les joueurs. » Pablo Longoria Conférence de presse (05/07/2022).



Clauss, Lens va devoir faire un effort

L’urgence pour le mercato de l’Olympique de Marseille se situe sur les côtés ! Igor Tudor a besoin de latéraux performants et espérait attirer Jonathan Clauss pour son flanc droit afin d’épauler / concurrencer Pol Lirola.

Clauss, ça n’avance pas?

Pour le Français, les négociations sont dures avec le RC Lens. Le club n’en veut pas moins de 10 millions d’euros. La Provence explique que l’OM ne montera jamais à ce tarif-là pour un joueur qui approche la trentaine. Pire, le club marseillais ne voudrait pas insister si le dossier n’avance pas dans les prochains jours.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria veut accélérer… plusieurs recrues attendues avant dimanche ?

« Il y a des dizaines de pistons droits sur le marché », aurait-on dit du côté de la Commanderie d’après La Provence… L’OM aurait formulé deux offres dont l’une atteignait les 6 millions d’euros + 1 million en bonus : toutes refusées par le club du Nord.

« L’attractivité de l’OM a un peu baissé » – Astier

« Je suis complètement d’accord, il y a un autre tarif pour l’Olympique de Marseille , mais il y aussi un autre élément. L’attractivité de l’OM, aujourd’hui, elle me paraît avoir un peu baissé dans l’esprit des joueurs. Aujourd’hui, la difficulté, par exemple si on revient sur Jonathan Clauss, je pense qu’il y a peut-être 10 ans en arrière Jonathan Clauss il vient sur les mains à l’Olympique de Marseille. Là, on doit lutter 15 millions, 20 millions. Combien de joueurs, Dries Mertens qui apparemment veut rester à Naples qui fait monter un peu les enchères, j’ai l’impression que notre attractivité, elle a un peu baissé dans l’esprit des joueurs. Alors, c’est naturel, c’est aussi dû à une absence de compétition européenne régulière, des mouvements d’entraîneurs trop souvent, y a pleins de raisons. Donc, moi si j’étais encore une fois dans la direction sportive de l’Olympique de Marseille, je réfléchirais à comment je deviens attractif indépendamment de l’aspect financier, comment je deviens attractif pour faire en sorte qu’un Jonathan Clauss se dise « je veux aller au Mondial, je veux être en équipe de France, l’Olympique de Marseille me paraît être le club idéal pour faire ça ». Donc plus que remplacer Payet je réfléchirais sur des notions comme ça. » Cyril Astier Source : Football Club De Marseille (11/07/2022)